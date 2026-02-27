Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

昂坪360系統遭軟件攻擊勒索 涉員工、年票乘客及租戶等個資 已報警及通報政府等

更新時間：22:14 2026-02-27 HKT
發佈時間：22:14 2026-02-27 HKT

昂坪360公布，昨日( 26日 )發現内部網絡系統無法正常運作，其後證實部分資料遭盜取並受勒索。公司即日已就事件報警，並隨即通報相關政府部門和個人資料私隱專員公署；同時採取即時行動，堵截進一步攻擊。昂坪360正就被盜資料進行評估、持續監控，並作善後處理。

初步確定所涉乘客資料為姓名及聯絡方法

經初步評估，受影響的個人資料包括昂坪360員工、年票乘客，以及曾參與市務推廣活動及推廣資訊接收名單上的乘客、供應商及昂坪市集租戶等的資料。初步確定所涉的乘客資料為姓名及聯絡方法(如電話號碼或電郵地址)，昂坪360已啓動與受影響持份者溝通。

昂坪360對事件為乘客、員工及相關持份者帶來不便，深表歉意。昂坪360將全力配合警方的調查工作，以及盡力保障乘客、員工及相關持份者的權益。昂坪360已設立特別查詢熱線，乘客及相關持份者如需協助，可致電3666 0622查詢。

事件不涉纜車安全  乘客使用電子支付資料不受影響

受影響的内部網絡系統與昂坪纜車的運作系統為兩個完全獨立的系統，事件不會對纜車服務及安全構成任何影響。而售賣纜車車票及相關商品的電子支付服務均由其他獨立系統提供，因此乘客使用電子支付的資料亦不受影響。

纜車的售票及登車服務等維持正常運作，乘客可如常登車往來東涌及昂坪。昂坪360亦已 加派人手維持現場秩序，加強疏導人流及現場協助。

