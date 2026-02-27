預算案2026｜研烈酒稅有否更大調整空間 丘應樺：減稅促進貿易 非鼓勵飲酒
新一份《財政預算案》出爐，對於未有進一步下調烈酒稅，商務及經濟發展局局長丘應樺回應指，政府會慎重平衡商務需要及保障市民健康，繼續研究是否有更大的調整空間，「需要一些時間再看看實際情況」。當局亦會持續持續向不同烈酒生產國家推廣貿易，以助本港經濟。
調整烈酒稅須平衡商務需要及市民健康
政府曾於2024年調整烈酒稅稅率，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%。對於會否進一步減免烈酒稅，丘應樺指寬減烈酒稅後的交易量和價值均以倍數上升，但強調減稅主要是促進貿易，而非鼓勵市民飲酒。
預留1億元推展覽業 考慮辦車展、遊艇展
丘應樺表示，為推動展覽業發展及品牌建設，《預算案》宣布預留1億元，試行與相關機構合作，聚焦吸引具新興元素的大型國際展覽來港舉行，將香港打造成內地及海外品牌的首選平台，當局正制定相關安排及執行細節。他指展覽業對香港經濟貢獻顯著，約佔本地生產總值2.1%，數據顯示每位來港參展的商務旅客平均消費約7,000至8,000元，能有效帶動旅遊、零售及餐飲等行業發展。
丘應樺解釋，本港展覽業在疫後迅速復甦，灣仔會展及亞洲國際博覽館的展覽活動相當頻繁，為進一步提升香港作為國際會展品牌的地位，當局希望引進更多新亮點，考慮舉辦香港未曾辦過的大型展覽，例如大型機械展、車展、遊艇展，甚至小型私人飛機展等，以吸引高消費商務旅客過夜，提振經濟。
另外，被問到就香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪被檢控違反英國國安法一事，丘應樺回應指，相關律師費用由特區政府負責，但事件已經進入司法程序，現階段不適宜作任何評論。
