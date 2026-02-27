Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜全新光影表演料下半年推出 羅淑佩：大幅修改幻彩詠香江或「事倍功半」

社會
更新時間：12:21 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:21 2026-02-27 HKT

新一份《財政預算案》提出多項促進旅遊業的措施，旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早（27日）在記者會表示，預計今年下半年可推出全新的光影表演，屆時陪伴香港超過20年的「幻彩詠香江」將完成歷史任務，政府會積極研究是否舉辦告別活動，並正研究把光影表演帶到更多傳統景點，包括山頂，期望提升旅客夜間體驗，吸引重遊。

光影表演配合節慶  研於山頂等傳統景點演出

羅淑佩指，如果要大幅修改幻彩詠香江的內容，需要很多參與的大廈一起討論，形容再投入資源可能是「事倍功半」，但光影匯的優點是容易更改演出內容，亦可以配合不同的節慶活動，例如中秋節、萬聖節等。她表示，政府正研究把光影表演帶到更多傳統景點，包括山頂， 「旅客第一次來香港會去山頂，但多次來港後未必再去，若晚上有光影演出，能大大提升吸引力」。

關於光影表演不會每晚舉行，會否削弱旅客來港意欲，羅淑佩指，光影匯將配合節慶或主題舉行，並非每日固定演出，認為反而能提升對旅客，尤其短途旅客的吸引力，「錯過就看不到」。她強調，即使旅客來港期間沒有光影表演，香港仍有大量文化、演出及娛樂活動，包括啟德體育園、紅館等場館的演唱會及體育賽事，故不擔心吸引力下降。

記者：蔡思宇

攝影：盧江球

相關新聞：

財政預算案2026︱「幻彩詠香江」成歷史 推全新「光影巡禮」取代 旅發局獲撥款逾16億元

財政預算案2026一文睇清︱子女免稅額加至$14萬 $5000萬推全民AI培訓 即睇重點政策！

 

