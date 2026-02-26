宏福苑大火︱卓永興 : 最快4月底安排7座樓居民分批回家執拾物品 下月公布詳情
更新時間：18:42 2026-02-26 HKT
大埔宏福苑五級大火事發距今剛好3個月。大埔宏福苑火災「緊急支援及募捐工作組」組長、政務司副司長卓永興預計，最快4月底可安排宏福苑7座受波及樓宇的居民，返回單位執拾物品，詳情下月公布。
約需2個月時間準備 預計最快4月底可安排居民分批上樓
卓永興接受港台專訪時表示，明白宏福苑居民希望回家查看單位狀況及執拾物品，但必須在安全情況下進行，例如確保單位天花及牆身等狀況安全，由於牽涉1700多戶，上樓安排規模大、難度高，需要充分部署和進行大量前期工作，需要大約2個月時間準備，預計最快4月底可安排居民分批上樓。
居民觀看照片後可決定是否返回單位查看
他指，政府會先拍攝單位照片，居民觀看照片後可決定是否返回單位查看，或由較年輕的親戚代為上樓查看，澄清並非由政府拍照取代讓居民上樓。
卓永興表示，屆時居民會在有警員或其他政府部門人員陪同上樓和落樓，由於升降機不能使用，需後樓梯上落，建議居民執拾時只帶走貴重、有紀念價值、便攜的物品，當局稍後會制定相關指引。考慮到居民或會出現情緒波動，政府正研究需否心理學家在場等。
被問到是否只會安排上樓一次，卓永興說，相關安排需要動用大量人力物力，政府會在合理情況下，盡量滿足居民的期望。
