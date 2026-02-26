黎智英欺詐科技園案上訴得直   律政司將深入研究判詞考慮是否上訴

因串謀勾結外國勢力罪成而被判囚20年的壹傳媒創辦人黎智英與行政總監黃偉強涉嫌違反租契，隱瞞力高顧問公司違規使用位於將軍澳工業邨的蘋果大樓22年。2人經審訊後被裁定2項欺詐罪成，黎智英被判囚5年9個月，罰款200萬元及被取消擔任公司管理層等資格8年，黃偉強則被判囚21個月。2人不服定罪和刑罰提出上訴，上訴庭今早（26日）在高等法院宣判，2人上訴得直，獲撤銷定罪。

政府發言人回應裁決，引述判詞指「在長達20多年期間，在香港科技園公司不知情下，『蘋果印刷』一直容許『力高』佔用及使用有關處所，為黎智英及其家族處理私人事務」，表示「毋庸置疑的事實是，黎智英過去長達20多年期間一直濫用香港特區寶貴的公共資源。」

發言人強調「有關違約行為未達到刑事『欺詐罪』的定罪門檻，但仍然無改黎智英公器私用這客觀事實。」發言人又指「這次欺詐案上訴得直，不會改變黎智英要為危害國家安全罪行的20年監禁服刑的事實和結果。」律政司將深入研究上訴庭判詞，以考慮提出上訴。



相關新聞：黎智英欺詐科技園案 法庭裁定黎上訴得直 定罪撤銷