港鐵公司成功申辦國際公共交通聯會2028年UITP峰會 峰會逾百年首次移師亞太地區舉行

更新時間：13:04 2026-02-26 HKT
發佈時間：13:04 2026-02-26 HKT

港鐵公司公布，經過多月遴選，國際公共交通聯會（International Association of Public Transport, UITP）已選定港鐵作為東道主辦單位，在香港舉行2028年UITP峰會。這是年度峰會逾百年來首次移師亞太地區，峰會每年吸引來自逾百個國家及地區的政府機構、公共交通營運商及行業供應商等代表參與，初步預計2028年參與人數約一萬人。

對港鐵推動公交發展角色予以肯定

港鐵公司指，香港市民每天出行使用公共交通的比率高達九成，在國際城市當中處於領先位置，而鐵路在香港公共交通系統中則起骨幹作用。是次香港在眾多申辦城市中脫穎而出，成功獲選主辦峰會，是對香港推動公共交通發展，以及港鐵在當中所扮演角色的肯定。

港鐵公司行政總裁楊美珍表示，非常榮幸能將UITP年度國際峰會帶到香港。峰會將為全球公共運輸業界同儕，在面對科技發展、資產質素、乘客需求及政策環境轉變等挑戰與機遇下，提供共商策略、交流並進的重要平台。港鐵作為香港公共交通系統的一員，亦期待透過峰會，展示香港在政府、業界及社會共同努力下，所建構的高效及可持續公共交通出行典範。港鐵公司期待迎接全球業界領袖與創新人才蒞臨香港。

港鐵公司公布，經過多月遴選，國際公共交通聯會已選定港鐵作為2028 UITP 國際峰會道主辦單位。圖片由港鐵公司提供
運輸及物流局祝賀港鐵公司成功申辦2028 UITP 國際峰會。運輸及物流局fb圖片
陳美寶：全力支持港鐵公司辦好這項盛事

運輸及物流局局長陳美寶在社交平台表示，是次港鐵公司成功申辦UITP國際峰會，讓世界各地的政府機構、公交營運商和代表聚首香港。特區政府會全力支持港鐵公司辦好這項盛事，局方亦誠邀各公共交通營辦商和業界夥伴積極參與，一同向世界展示香港「公交世一」的實力。

陳美寶指，路政署於周一（23日）公布《香港鐵路標準》及成立鐵路審批組，港鐵公司作為《香港鐵路標準》的重要參與者和本港鐵路發展的重要持份者，亦會在北環線項目適當地率先應用《香港鐵路標準》。相信UITP國際峰會適逢其會，將會是推廣《香港鐵路標準》的重要國際場合，向世界展示香港自家品牌，如何持續提升鐵路建設質效、支持鐵路服務可持續發展，維持香港鐵路位居世界前列的高效優質水平，帶領《香港鐵路標準》邁向世界，成為國際鐵路專業團體與國家接軌的重要橋樑。

UITP是全球最大的公共運輸綜合性國際組織，亦是全球唯一匯聚所有公共交通持分者和可持續交通模式的國際網絡，現有近二千個來自近百個國家及地區的機構會員，遍布全球。其年度國際峰會，是全球公共交通業界頂尖的盛事，於3天主要會期內提供展示尖端技術及探討未來交通發展的交流平台，並透過一系列周邊活動，展現主辦城市在公共交通發展的成就。

