Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱陳茂波晚上出席《預算案論壇》 進一步闡釋措施

社會
更新時間：18:25 2026-02-25 HKT
發佈時間：18:25 2026-02-25 HKT

財政司司長陳茂波今日( 25日 )晚上七時半出席本地電視台聯合舉辦的《預算案論壇》，進一步闡釋預算案提出的措施。

電動車「一換一」3月底屆滿

今年預算案主題是：創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民。陳茂波在新一份預算案中表示，考慮到現時電動私家車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，電動私家車已具備市場競爭力，宣布電動私家車的首次登記稅寬減安排在3月底屆滿後不再繼續。

另外，受惠印花稅收入增加，本財政年度經營帳目可提前恢復盈餘，綜合帳目更成功「轉虧為盈」，錄得29億元盈餘。今年預算案「派糖」力度有所增加，包括薪俸稅退稅上限增至3000元、寬免首兩季住宅物業差餉，基本、子女及供養父母免稅額亦有提升；生果金/綜援/長生津亦會出雙糧。

政府下年度起會將長者社區照顧服務券增加4,000張至總數16,000張，預算每年總開支約12億元。同時，長者院舍照顧服務券亦會增加1,000張至總數7,000張，預算每年開支約19億7,000萬元。

陳茂波又建議，根據《外匯基金條例》，在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，從外匯基金把1,500億元，在未來兩個財政年度每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。

 ▼▼財政預算案2026派糖重點懶人包▼▼

相關新聞：財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧

財政預算案2026︱綜合帳目盈餘29億元 料今年本港經濟增長2.5%至3.5%

財政預算案2026｜長者社區照顧服務券增加4000張 廣東、福建計劃可選擇直接匯款至內地戶口

財政預算案2026｜公務員加薪將按既定機制調查 公務員編制未來兩年度分別減2%

財政預算案2026｜向市建局撥3億元推加強版「招標妥」 預留40億收購宏福苑業權 消息：需時3年橫跨兩屆政府

財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億

財政預算案2026｜未來5年公營房屋建屋量近20萬 未來3至4年一手私樓潛在供應10萬伙

財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較

財政預算案2026︱「幻彩詠香江」成歷史 推全新「光影巡禮」取代 旅發局獲撥款逾16億元

財政預算案2026｜BUD專項基金注資2億 「申請易」資助上限提至每宗15萬元 續推「中小企融資擔保計劃」

預算案2026｜開辦「知識產權學院」 知識產權署與職訓局推兩年先導計劃 撥5200萬

財政預算案2026｜上半年起分階段推跨境航線、載人飛行器等應用 年內推新型工業培育計劃扶持高增長企業

財政預算案2026｜推全民AI培訓 撥款5000萬推AI學習課程 再培訓局升格為「技能提升局」

預算案｜注資100億予河套香港園區 設專屬公司推動開發新田科技城 申起始資金100億元

財政預算案2026︱預算案或撥兩億設北都基金 譚鎮國倡設旅客限額及預約制

↓預算案專頁↓

↓預算案專頁↓

最Hit
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
6小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
9小時前
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
6小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:30
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
7小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
5小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
4小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
6小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
11小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2026-02-24 17:02 HKT