財政預算案2026︱陳茂波晚上出席《預算案論壇》 進一步闡釋措施

財政司司長陳茂波今日( 25日 )晚上七時半出席本地電視台聯合舉辦的《預算案論壇》，進一步闡釋預算案提出的措施。

電動車「一換一」3月底屆滿

今年預算案主題是：創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民。陳茂波在新一份預算案中表示，考慮到現時電動私家車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，電動私家車已具備市場競爭力，宣布電動私家車的首次登記稅寬減安排在3月底屆滿後不再繼續。

另外，受惠印花稅收入增加，本財政年度經營帳目可提前恢復盈餘，綜合帳目更成功「轉虧為盈」，錄得29億元盈餘。今年預算案「派糖」力度有所增加，包括薪俸稅退稅上限增至3000元、寬免首兩季住宅物業差餉，基本、子女及供養父母免稅額亦有提升；生果金/綜援/長生津亦會出雙糧。

政府下年度起會將長者社區照顧服務券增加4,000張至總數16,000張，預算每年總開支約12億元。同時，長者院舍照顧服務券亦會增加1,000張至總數7,000張，預算每年開支約19億7,000萬元。

陳茂波又建議，根據《外匯基金條例》，在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，從外匯基金把1,500億元，在未來兩個財政年度每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。

