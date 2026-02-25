涉駕的士載客期間自瀆 休班男輔警4.22受審 辯方將傳醫生解釋被告濕疹發作症狀

正職為的士司機的57歲休班男輔警去年9月在跑馬地接載女乘客期間，涉嫌於的士內自瀆遭女乘客察覺。案件今在東區裁判法院再訊，男輔警擬否認在公眾地方的猥褻行為罪。控方申請審訊時以屏風阻隔事主與被告，辯方反對，認為案件不涉身體接觸及侵犯行為。主任裁判官張志偉關注當中是否涉心理狀況問題，遂將屏風申請留待審訊前處理；辯方同時提出審訊時會傳召醫生作供解釋被告濕疹發作症狀。案件排期於4月22日開審，被告獲准保釋候訊。

控方：X對被告舉動感噁心求以屏風遮擋

控方透露，審訊時料傳召3名證人，當中包含事主X，故申請為X提供屏風，遮擋被告與公眾視線，另為X提供特別通道。辯方認為本案不涉及身體接觸及侵犯行為，故反對控方的申請。控方補充，本案雖沒有匿名令，惟法庭早前批准以X代替事主身分。控方強調，申請屏風屬X的意願，X對被告的舉動感到尷尬及噁心，另外案件獲傳媒關注、公眾討論及網上出現批評言論，望法庭能批准該申請。

辯方：將傳醫生解釋被告濕疹發作症狀

張官關注X有否醫療文件證明心理狀況不宜面對被告，將案件押後至審訊前不少於兩星期處理屏風申請事宜，定於4月22日進行審訊，審期1日。辯方提及，審訊時料傳召被告的私家醫生出庭作供，釐清被告案發時的身體狀況，解釋出現濕疹時的症狀。

57歲被告吳咏文，報稱的士司機，被控在公眾地方的猥褻行為罪。控罪指被告於2025年9月1日在香港跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下猥褻暴露他的部分身體，即其陰莖。

案件編號：ESCC3269/2025

法庭記者：黃巧兒