財政預算案2026︱「幻彩詠香江」成歷史 旅發局推全新「光影巡禮」取代

政府早在2024年《財政預算案》已宣布旅發局將重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演。財政司司長陳茂波今日（25日）宣讀新一份《財政預算案》時表示，繼去年「光影匯．中環」大型3D光影廣受歡迎，旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行。

來年會向旅發局撥款逾16億元

陳茂波說，去年訪港旅客人次上升一成二，為相關行業創造商機及就業機會。來年會向旅發局撥款16.6億元。他指旅發局將加強向具潛力的客源市場推廣，包括廣東省以外的內地城市，以及東盟、中東等新興市場，吸引更多過夜旅客；亦會積極推動更多各類型的會議、展覽及獎勵旅遊在港舉行。去年訪港郵輪達189航次，按年增加26%，旅發局會進一步吸引更多國際郵輪將香港納入行程。

增撥十億元活化歷史建築

歷史建築承載着香港的城市文化，政府已推展了24個保育項目，當中四個更獲得國際獎項，並為80多幢私人歷史建築的維修提供資助。政府會向「保育歷史建築基金」增撥10億元，以繼續推動相關工作。

今年撥款較去年增34.5% 將推出更多特色節慶活動

來年政府會向旅發局撥款16.6億元，用於其全年的開支，包括舉辦活動、宣傳和擴展新市場等。政府消息人士指，今年撥款較去年增加34.5%，希望能吸引更多旅客來港，包括過夜旅客，預計今年共有5380萬人次旅客訪港。



消息人士指，旅發局將推出更多特色節慶活動，包括中秋節和萬聖節，以吸引更多內地和海外旅客。



旅發局將逐步推出以光影巡禮為主題的全新表演，包括在大型節慶舉行，以及在一些特色的地方作更長期的表演，例如中環和尖沙咀。消息人士指，待今年稍後全面推出全新表演後，幻彩詠香江才會正式停止。

加强向具潛力客源市場推廣

旅發局將加强向具潛力的客源市場推廣，包括廣東省以外的内地城市，例如北京、上海，以及東盟、中東等新興市場。在推動中東市場方面，消息人士指，穆斯林認證餐廳已由2024年初的100間上升至現在的190間，去年中東訪港旅客按年增長37%，今年1月有9700人中東旅客訪港，按年上升78%。中東旅客人均消費亦較普通旅客高1倍，約為1.13萬。



