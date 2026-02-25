涉訛稱符合「高才通」資格申請來港 內地女子否認串謀詐騙3月中受審

36歲持雙程證女子涉於前年向入境處訛稱自己符合「高才通」資格，誘使入境處批准她與家人來港。該女子今於沙田裁判法院否認串謀詐騙罪，控方表示將傳召3名證人，包括入境處職員；辯方除被告外將傳召一名筆跡專家。署理主任裁判官鄭紀航預計審訊需時2日，訂於3月18開審，期間被告續准以原有條件保釋。

被告徐麗娜被控一項串謀詐騙罪。徐被控於2024年的某一天，在香港或其他地方，與一名為「孫先生」的人士，串謀詐騙香港特區政府入境處處長及其人員，即藉著不誠實地及虛假地向處長及其人員表示符合高端人才通行證計劃的資格來港，從而誘使處長及其人員作出違反公職行為，即在原本不會批准的情況下批准徐、其配偶徐亮波及3名子女進入及逗留香港。

案件編號：STCC900002/2025

法庭記者：雷璟怡