周一鳴：黎智英案裁決 凸顯警隊維護國安先鋒的決心和能力

警隊員佐級協會今日(24日)舉行新春團拜，警務處處長周一鳴致辭時表示，本港上月發生兩宗備受關注案件，分別是屯門男子持刀襲擊案及港島區巨額日圓劫案，突顯香港警隊在世界各地中，處理突發和嚴重案件的果敢及專業，以及對偵查案件的鍥而不捨，才可極速破案，處於非常高的水平；而黎智英這宗的重大和複雜案件的裁決，除了彰顯法治和公義，更加突顯警隊作為維護國家安全先鋒的決心和能力。

警隊員佐級協會主席梁俊傑則以馬的三個特質，包括忠誠、有紀律、擅於配合及高機動性形容同袍，指他們為受過嚴格訓練的「良駒」，以上特點可映照警隊專業精神。另外，他提到協會未來會更關注2000年6月後入職同事的福祉，會提倡政府以提供補貼等形式為警員及合資格家屬購買醫療保險，亦會提倡改善警員的房屋福利、加強警員子女的教育等。