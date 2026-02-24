政府採購冒牌水風波│「鑫鼎鑫」六旬董事再向高院申請保釋被拒

61歲內地飲用水供應商「鑫鼎鑫」董事呂子聰涉嫌以虛假資料詐騙政府，獲批近5300萬元向政府部門提供「鑫樂觀音山」飲用水的合同，被控欺詐罪、供應應用虛假商品說明的貨品等7罪，案件訂於3月10日再訊，以待準備轉介區域法院文件。呂子聰被下令還押候訊，他繼去年8月申請保釋被拒後，今再到高等法院申請保釋，暫委法官謝志浩聽畢雙方陳詞後，再度拒絕被告的保釋申請。

被告呂子聰被控1項欺詐罪、1項企圖欺詐罪、3項使用虛假文書副本的交替控罪、1項供應應用虛假商品說明的貨品罪，以及1項管有應用虛假商品說明的貨品作銷售用途罪。

呂子聰被控於2025年5月至8月，向政府物流服務署人員作虛假陳述，誘使物流署與其簽訂價值5294萬港元的瓶裝飲用水供應合同；以及向物流署提供3份虛假的水樣本檢測報告；在2025年7月到8月，向政府供應逾3.2萬支已應用虛假商品說明的樽裝飲用水；以及在2025年8月25日左右，管有逾2000支已應用虛假商品說明的樽裝飲用水，用作出售或任何商業或製造用途。

海關另票控「鑫鼎鑫」供應應用虛假商品說明的貨品及管有應用虛假商品說明的貨品作銷售用途共2罪，食環署則各票控「鑫鼎鑫」和呂子聰2罪，涉及違例售賣未加上標籤的飲用水及違例經營食物進口業務。

案件編號：HCCP142/2026、ESCC2157/2025、ESS514-515/2026、ESS604-605/2026、ESS878-879/2026

法庭記者