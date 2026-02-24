關愛隊︱第一期工作報告出爐 兩年探訪61萬戶、辦5萬項地區活動 民政總署：資助未用盡而KPI超額完成

政府2023年起在全港設立452支關愛隊，第一期服務協議去年第三季起陸續屆滿。民政事務總署今日（24日）公布第一期關愛隊服務工作報告，指全港關愛隊在兩年間已超額完成服務指標，共探訪約61萬個長者及有需要住戶，總支出為4.44億元，低於政府原先撥備，反映其慎用公帑並有效凝聚社區力量。

工作總結報告涵蓋在2023年至2025年期間關愛隊提供的多項服務及活動，包括探訪長者戶及其他有需要住戶、協助處理突發和緊急事故、配合政府傳遞信息、舉辦地區活動等。報告交代各隊關愛隊的關鍵績效，包括服務次數、受惠人次等資料。

兩年服務逾百萬人次 有關愛隊超標完成KPI

正如民青局局長麥美娟早前所言，第一期關愛隊的服務已全部達標完成，甚至超越了關鍵績效指標。根據報告，在2023至2025年的兩年服務期內，各隊合共探訪約61萬個長者及有需要住戶，提供約10萬次簡單家居或支援服務，並舉辦了約五萬項地區活動，服務成果有目共睹。

相關新聞：麥美娟：關愛隊已「超標」完成績效指標 第二期將按不同地區釐定KPI

總開支4.4億元 僅用91%政府資助

報告亦按必需提供的服務、額外服務及其他開支分類，列出相關的財政支出。資源方面，政府為關愛隊提供部分資源；承辦團體須符合指引慎用公帑，同時亦透過贊助、捐贈或團體內部資源支持關愛隊提供服務。關愛隊第一期的整體服務計劃總支出為4.44億元，當中共4.11億元的支出是由政府按資助協議所發放的資助承擔（即92%），而餘下的支出（即8%）則由關愛隊凝聚社區資源所支付。值得注意的是，政府撥備了4.52億元作為第一期關愛隊的資助，最後關愛隊只使用了當中的91%，而提供了超越關鍵績效指標的服務要求，反映出關愛隊在推行服務時慎用公帑，亦有效凝聚了社區的力量。

麥美娟盼公眾深入認識工作 稱成績有目共睹

民政及青年事務局局長麥美娟說，關愛隊的隊員和義工一直以關懷和行動回應小區居民的需要。第一期關愛隊在兩年間合共探訪約61萬個長者戶及有需要住戶、提供約10萬次簡單家居或支援服務，以及舉辦約五萬項地區活動，成績有目共睹。此外，關愛隊亦協助突發和緊急服務支援。在地區發生突發和緊急事故（例如宏福苑大火、鰂魚涌發現戰時炸彈、超強颱風樺加沙和連場暴雨襲港等）時，關愛隊都迅速動員，關心受影響人士的需要及提供適當支援。

其中，在大埔宏福苑火災善後支援中，有超過1,900位來自全港18區的關愛隊隊員及義工迅速響應政府號召，積極參與緊急支援。麥美娟形容他們不分晝夜，跨區趕赴臨時庇護中心為災民登記及送遞暖飯和被鋪、協助整理和分發捐獻物資等工作。她期望公眾能透過這份報告，更深入認識關愛隊的工作成果，增進對社區服務的了解，並鼓勵市民參與關愛隊工作。

此外，報告提供一些亮點服務及好人好事個案，以展現關愛隊深入社區和編織關愛網絡的成效。市民可瀏覽關愛隊網頁以查閲各小隊的工作總結報告。

相關新聞：關愛隊｜中產區抗拒傳統探訪 丹拿關愛隊變陣辦化妝班：中產需關心非恩惠