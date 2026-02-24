為7千元報酬當跑腿收電騙贓款 18歲青年判入教導所 官斥利用事主對家人關心犯案

7男女去年分別接獲陌生來電，訛稱兒子被拘留警署需要保釋金，他們不虞有詐交出5萬元至50萬元不等。18歲青年貪圖7千元報酬而充當「跑腿」前去收款，在警誡下表示因「等錢使」才犯案。青年早前承認串謀詐騙罪，辯方求情指，因家庭經濟困難，受不良朋友慫恿下才犯案。暫委法官黃士翔今早在區域法院判刑時斥，被告利用事主們對家人的關心犯案，不但對他們造成經濟損失，更會對他們造成心理壓力，終判處被告入教導所。

曾串謀他人詐騙父親20萬被判入勞教中心

黃官引述被告背景，被告在2023年7月因串謀他人詐騙父親20萬元，而被判入勞教中心，在12月獲釋後短期任職廚師，惟在1個月後辭職並與不良朋友聯絡，辯方提及被告的家庭經濟困難，終在朋友慫恿下再度犯下詐騙罪。黃官引述早前為被告索取的報告，顯示被告獲釋後在短期再度犯案，不適合再入勞教中心，建議被告入教導所。

黃官判刑時指，儘管被告年僅18歲，惟被告已是成年人，被告在2024年7月期間干犯一連串詐騙時，涉及多名事主。黃官直斥，被告利用事主們對家人的關心犯案，不但對他們造成經濟損失，更會對他們造成心理壓力。被告的角色負責收取詐騙款項，更是在知情下前去收款，向事主們索取金額5萬元至50萬元不等。黃官接納報告建議，認為判入教導所能有助被告的更生，被告已因本案還押約19個月，故判入教導所與實際監禁刑期相若，終判處被告入教導所。

求情稱年少時境況坎坷曾被診斷出注意力不足

辯方求情指，被告年少時家庭狀況坎坷，求學時期被診斷出注意力不足及過動症。被告的父親身體狀況不佳，行動不便，望被告能儘快獲釋尋找正職，以減輕家庭負擔。辯方另稱，被告受到不良朋友影響下才干犯本案，被告坦白認罪，已深感後悔，望法庭輕判。

案情指，7名事主於2024年7月分別收到陌生來電，騙徒自稱事主的兒子，表示遭拘留需要現金保釋或者需作出賠償，向各事主索款5萬元至50萬元不等。事主們因擔心兒子安危，及覺得聲線相似而不虞有詐，遂向前來收款的被告交出款項。在其中一次騙案中，何姓男事主見到被告後，要求到住所大堂在保安見證下交款，保安提醒事主小心受騙，被告隨即離開未有收取騙款。

等錢使任跑腿上門收騙案款項

被告於同年7月30日被捕，他在警誡下表示因「等錢使」，而按他人指使到不同地方收取電話騙案騙款。被告其後在錄影會面中指，於同年6月認識一名叫「Jacky」的人，被告表示「等錢使」故「Jacky」向他介紹工作。7月時被告收到不明人士來電，指示他到觀塘、鑽石山、黃大仙等地的屋邨收取電話騙案款項。被告每次可獲得騙款的一部份作為報酬，他承認在7宗騙案中擔任收款人，合共獲得報酬約7千元。

18歲被告李俊傑，被控串謀詐騙罪。控罪指被告於2024年6月至7月在香港，與他人串謀詐騙任何人，即不誠實或虛假地表示受害人的兒子或親屬因事需要金錢，從而誘使受害人交出金錢。

案件編號：DCCC938/2025

法庭記者：黃巧兒