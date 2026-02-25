財政預算案2026｜子女免稅額加至14萬 消息人士：加幅合理 已考慮通漲等因素

【財政預算案2026/子女免稅額】為向市民提供支持，並考慮到政府的財政狀況，新一份《財政預算案》建議由2026／27課稅年度起，把子女免稅額及額外子女免稅額由13萬元增加至14萬元，將惠及約36萬名納稅人，每年稅收減少約6億8千萬元。

已婚人士免稅額由26萬4千元增至29萬元

此外，基本免稅額及單親免稅額由13萬2千元增加至14萬5千元，已婚人士免稅額由26萬4千元增加至29萬元，約有209萬名納稅人受惠，每年稅收減少約35億6千萬元。同時增加供養父母或祖父母的免稅額及長者住宿照顧開支扣除上限，將惠及約83萬名納稅人，每年稅收減少約9億7千萬元。

相關新聞：財政預算案．前瞻︱去年嬰兒出生創新低 政界齊倡「累進式子女免稅額」 2萬元生育獎金可延續？

供養60歲或以上父母或祖父母免稅額加至5萬5千元

供養60歲或以上父母或祖父母的免稅額，由5萬元增加至5萬5千元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；供養55至59歲的父母或祖父母的免稅額，由2萬5千元增加至2萬7千5百元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；父母或祖父母入住合資格院舍，長者住宿照顧開支的扣除上限，由10萬元增加至11萬元。

相信子女免稅額增加為中產家庭帶來甜頭

政府消息人士表示，子女免稅額的相關措施是配合政府鼓勵市民生育，強調政府聽到市民及政黨人士的聲音，考慮到政府財政有改善，加上已有多年沒有調整，相信會為中產家庭帶來甜頭。她強調，如果一下子大幅度增加子女免稅額，會影響政府財政，故相信今次加幅是合適，當中已經考慮通漲等因素。問及如日後政府財政不佳，會否有減少子女免稅額的可能，政府消息人士表示，政府會不停檢視相關政策。