沙田兩貨車疑因落貨問題起衝突 司機及運輸工共3人涉互毆及鎅刀襲擊 被控4罪押後訊
更新時間：16:22 2026-02-23 HKT
發佈時間：16:22 2026-02-23 HKT
兩貨車司機去年9月在沙田中心附近，疑因落貨問題發生爭執，其中貨車司機與同行運輸工人涉夾攻楊姓貨車司機，楊姓貨車司機則涉以鎅刀還擊，3人被控襲擊傷人等4罪。案件今早在沙田裁判法院提堂，楊姓貨車司機透過法律代表向法庭申請押後案件至4月10日，待向律政司作商討，餘下兩名被告則申請押後，待向控方索取文件，獲裁判官批准，3人准保釋候訊。
3名被告依次為54歲貨車司機楊宝量、41歲運輸工人楊家豪及56歲貨車司機譚偉強。楊宝量被控普通襲擊及兩項傷人罪，指他於2025年9月6日，在香港新界沙田沙田正街襲擊譚偉強、非法及惡意傷害楊家豪及譚偉強。
楊家豪及譚偉強則同被控襲擊致造成身體傷害罪，指他們於同日同地點襲擊楊宝量，因而對楊宝量造成身體傷害。
案件編號：STCC749/2026
法庭記者：黃巧兒
