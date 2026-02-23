藍田觀音廟擬重建 預計2028年完成 區議員：盼成為區內宗教旅遊點

觀音誕期間香火鼎盛的藍田觀音廟於2011年清拆後，廟內觀音、金花娘娘和大聖佛祖等聖像，暫供奉在附近臨時搭建的空間。據廟方稱，觀音誕或盂蘭節時，現址每日仍吸引約200名善信到訪，廟方正計劃原址重建廟宇，安置聖像和進行宗教儀式，料2028年落成。觀塘區議員洪錦鉉指，觀音廟過去受善信歡迎，冀新廟落成後可傳揚傳統文化，亦成為區內宗教旅遊點。

1960年代起落成五桂山山坡 2011年拆卸原廟址空置至今

藍田觀音廟自1960年代起落成於藍田五桂山山坡，毗連藍田公園，北面緊鄰地母元君廟，位於馬游塘中央休憩處的南方。觀音廟進行維修及翻新期間屋頂倒塌，基於安全原因，於2011年拆卸。原廟址空置至今，廟內觀音、金花娘娘和大聖佛祖等聖像暫時散落在附近臨時搭建的供奉空間，另設神壇和焚化爐等構築物，以配合宗教活動。

舊藍田觀音廟。藍田觀音古廟有限公司圖片(下同)

舊藍田觀音廟過去在節日均吸引善信前來祈福。

舊藍田觀音廟過去供奉觀音等聖像。

每逢盂蘭節等節日 每日吸引約200善信祈福

藍田觀音古廟有限公司指，廟宇每月初一及十五、觀音誕與盂蘭節等節日期間，均吸引每日約200名善信到廟祈福，故計劃在原廟界重建廟宇，樓面面積和高度與原廟維持一致，即約35平方米濶、3.66米高。廟方指，重新建廟後除可安置三個聖像，亦可為宗教儀式和法事提供有蓋的莊嚴場所。

廟方早於2020年向地政總署提交短期租約申請，以便展開重建工程，惟廟方一直未能完成用地範圍內斜坡的結構安全報告，及岩土工程評估報告，導致工程未有開展。而城規會2021年批准興建廟宇的規劃申請已於去年到期，廟方需要重新申請，並預計重建工程可於2028年完成。

洪錦鉉表示，廟宇傳統上受區內外居民歡迎，大量善信會在農曆初一、十五和觀音誕等日子專程拜訪，而重建觀音廟是很多善信一直以來的心願，料重建後人流將會增加，除可推動民間宗教文化，亦可望與附近廟宇連動，成為區內的宗教旅遊點。

記者 曾偉龍