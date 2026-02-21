宏福苑安置｜非引用公權收回土地 甯漢豪 : 是以恩恤方式助業主處理受災樓宇

政府今日( 21日 )公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，提供多元和有彈性的方案讓居民選擇。其中，政府提出用現金或「樓換樓」方式收購七幢受災樓宇所有單位的業權。發展局局長甯漢豪表示，政府提出的方案是為宏福苑大火痛失居屋單位的業主作出特別安排。雖然政府有透過引用《收回土地條例》徵收私人土地的制度和經驗，但有關安排是為進行發展及相關的配套而引用公權，例如推展北都新發展區或建設基礎設施。宏福苑的情況明顯不同，今次政府提出收購宏福苑七幢受災樓宇的單位，目的並非為發展該土地，也並非行駛公權，而是以恩恤方式逐家逐戶協助業主處理受災樓宇並照顧其長遠居住安排。

甯漢豪指今次政府提出收購宏福苑七幢受災樓宇的單位，目的並非為發展該土地，也並非行駛公權，而是以恩恤方式逐家逐戶協助業主處理受災樓宇並照顧其長遠居住安排。汪旭峰攝

甯漢豪於社交平台發文，指現時政府提出的收購價每平方呎$8,000（未補地價）和$10,500（已補地價），主要考慮到居民痛失家園，遭受很大損失，生活上亦面對很大困難，值得社會理解和支持，而宏福苑大火規模之大、影響之深是香港前所未有，相信有關收購價能夠讓受災住戶覓得長遠居所。

甯漢豪表示，政府成立的「解說專隊」會向住戶詳細解釋方案的詳情，專隊包括發展局轄下部門人員，他們將解答居民疑問並協助其處理後續工作。政府會盡最大努力照顧居民的長遠居住需要，希望他們盡快在新居所安頓下來。