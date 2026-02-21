Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜民建聯 : 順應絕大多數居民共同期望 梁美芬 : 倡向慈善基金募捐

社會
更新時間：17:54 2026-02-21 HKT
財政司副司長黃偉綸今日（21日 )舉行記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。政府會收購受火災影響的7座大廈，向未補價單位業主提供實用面積每呎8,000元收購價，已補地價單位則每呎10,500元收購算，收購成本將涉68億元。立法會房屋事務委員會下周一( 23日 )召開特別會議討論相關安排。民建聯表示，支持政府收購業權，並以收購業權為核心方向，同時提供多元靈活選擇，方案中政府收購業權的價格較一般估算有所提升，民建聯認同是充分反映政府對災民的深切關心和額外體恤，有助居民獲得更合理補償，減輕壓力。

認同政府尊重私有產權及法律考慮處理宏志閣

對於未受火災波及的宏志閣，民建聯認同政府是尊重私有產權及法律考慮。整體而言，從資源分配的角度出發，民建聯亦認同是次方案是從情、理、法的維度全面保障災民權益，體現方案的周全性及人文關懷。

民建聯相信今次方案順應絕大多數居民的共同期望，將有效加速安置進度，平衡公帑使用，為大埔社區帶來長遠穩定與新生。何君健攝
民建聯相信今次方案順應絕大多數居民的共同期望，將有效加速安置進度，平衡公帑使用，為大埔社區帶來長遠穩定與新生。民建聯呼籲社會各界團結支持政府落實方案，並將繼續密切監察執行情況，協助災民解決實際困難，共同建設更美好的香港。

身兼大埔區「大廈管理工作小組」主席的經民聯區議員羅曉楓認為，宏福苑居民的家庭狀況及生活處境各異，面對的實際情況亦有所不同。他特別提到，政府早前推行「一戶一社工」的模式，直接與每一戶居民接觸，深入了解他們對中長遠房屋的需要，是最有效、最直接及最客觀的統計方法。因此，他認為今日公佈的方案，是經過專業團隊整合分析，並在平衡各方因素後，最大限度貼近居民切身需要和意願的結果。

有居民指今日公布收購價較當初問卷提出的金額高

港區全國人大代表、立法會議員梁美芬表示，歡迎宏福苑援助基金撥出28億元，支援政府一次性收購行動，連同用40億公帑，合共68億元用作收購業權 。她稱宏福苑受影響的小業主並非富裕人士，而是多年辛勤積蓄才置業的基層家庭，絕非單一住戶可自行透過銀行、保險或地產代理處理物業買賣問題那般簡單，因為涉事單位已被焚毀，而不少業主仍背負按揭貸款。她全力支持政府介入協助，以較為果斷精準的方式處理事件。

她又建議政府可有目標地向有實力的慈善基金作專項為宏福苑災後重建的工作募捐，呼籲社會各界盡力協助災民，在合理時間內落實安置安排。現時最早可於年底入伙的過渡安排，期望各方不要拖延，應向前推進，盡快協助災民走出現有困局。


 

