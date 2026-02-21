Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜8座樓點處理？ 政府有咩方案？ 一文睇清問卷調查結果、收購價、「特設銷售計劃」詳情

社會
更新時間：18:04 2026-02-21 HKT
發佈時間：18:04 2026-02-21 HKT

大埔宏福苑大火後，政府公布收購及重建方案。《星島頭條》整理大埔宏福苑收購方案的最新資料，一文展示問卷數據、最新收購價及「特設銷售計劃」詳情。

逾八成業主望盡快處理 74%考慮接受收購

已提交意見：1,975戶（超過99%）

  • 需從速處理：超過80%

  • 「原區安置」：47%

  • 照顧全體大埔宏福苑業主情況：47%

  • 會「考慮接受」政府收購：74%（1,458戶）

  • 「未有任何決定」：14%

  • 「不會接受」：12%

考慮收購業主：1,458戶

  • 接受現金或「換樓」方式：41%

  • 只接受「換樓」：39%

  • 只接受現金：20%

  • 需要政府提供資助出售房屋：81%

返回目錄

收購價呎價$8,000起 「換樓」為主流意願

最新收購價：

  • 未補地價單位：每平方呎 $8,000
  • 已補地價單位：每平方呎 $10,500

總預算：

  • 預計收購全部1,736個單位需約68億元

資金來源：

  • 目前援助基金約有28億元

返回目錄

「特設銷售計劃」8.31截止 越早簽約越早揀樓

「特設銷售計劃」安排

  • 申請日期： 8月31日截止。

優先揀樓：

  • 第一批次：於6月30日或之前簽訂臨時買賣合約的業主，可獲優先揀樓資格。
  • 第二批次：於7月1日至8月31日期間簽約的業主，在第一批次完成選購後方可揀樓。

轉售限制：

  • 政府將解除單位的禁售期限制，但業主日後若要在公開市場轉售，必須補足地價。

返回目錄

宏志閣情況特殊 暫不納入收購方案

宏志閣目前狀況：

  • 由於樓宇仍適宜居住，且須尊重私有產權，暫不納入收購方案
  • 若宏志閣業主能達成過半數共識，政府樂意探討將其納入收購的可能性，預計需額外約9億多元

返回目錄

7座大廈結構嚴重受損 原址將改劃作社區設施

7座受災樓宇目前狀況：

  • 經專家評估，確認結構遭受嚴重及長遠破壞，維修成本極高
  • 最終方案：將會拆卸
  • 原址用途：不會用作住宅發展，將改劃為公園、社區設施，由於收購期逾5年，屆時才會再諮詢具體用途

返回目錄

