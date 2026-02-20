Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉騙取宏福苑災民證及1.8萬元援助金 36歲無業漢獲准保釋候訊須宵禁

社會
更新時間：12:03 2026-02-20 HKT
發佈時間：12:03 2026-02-20 HKT

大埔宏福苑大火造成168人死亡，災後36歲無業漢涉嫌以他人身份證明文件登記成為災民，取得災民證後向3間社福機構騙取合共1.8萬元援助金，被控欺詐等5罪。控方今早在粉嶺裁判法院申請押後案件至4月24日獲准，以待警方進一步調查，包括錄取口供、比對指紋及向銀行調查。署理主任裁判官香淑嫻批准辯方保釋申請，被告准以8萬元現金保釋，每晚須到警署報到及遵守宵禁令等。

准以8萬元保釋須守宵禁令

被告馮俊傑被控欺詐、3項以欺騙手段取得財產及未能出示身份證明文件共5罪，今獲批以8萬元現金保釋，期間不得離開香港，須交出所有旅遊證件，居於報稱地址，每晚到葵涌警署報到，遵守晚十朝七宵禁令，不得直接或間接接觸控方證人。

欺詐罪指其於2025年11⽉29⽇ ，在⼤埔意圖欺詐並藉欺騙 ，即以陳文謙的⾝份登記為宏福苑宏盛閣501室災⺠ ，⽽誘使⺠政事務處作出作為 ，即發出⼀張緊急救濟登記證 ，⽽導致宏福苑宏盛閣501室業主⿈錦洪蒙受不利 ，即未能取得緊急救濟⾦ 。

涉騙民政處、樂善堂等1.8萬元

被告另被控3項以欺騙手段取得財產罪，指其於分別於2025年11月29日、12月2及9日，在大埔鄉事會街2號大埔社區中心、運頭街8號樂善堂朱定昌頤養院、寶湖道28號廣福邨聖公會救主堂幼稚園內以欺騙手段，即以宏福苑災民身份，而不誠實地取得民政事務處、九龍樂善堂、香港聖公會的港幣1.8萬元，意圖永久地剝奪該財產。至於不遵從要求出示身份證明文件罪指其於同年12月9日，在大埔廣宏街28號廣福邨商場平台，在被警員DPC 2153要求查閱身份證明文件時不遵從要求。

案件編號：FLCC2800/2025
法庭記者：陳子豪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
22小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
19小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
16小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
19小時前
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
4小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
21小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
14小時前
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消費券吹淡風
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風
政情
5小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
15小時前