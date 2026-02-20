涉騙取宏福苑災民證及1.8萬元援助金 36歲無業漢獲准保釋候訊須宵禁

大埔宏福苑大火造成168人死亡，災後36歲無業漢涉嫌以他人身份證明文件登記成為災民，取得災民證後向3間社福機構騙取合共1.8萬元援助金，被控欺詐等5罪。控方今早在粉嶺裁判法院申請押後案件至4月24日獲准，以待警方進一步調查，包括錄取口供、比對指紋及向銀行調查。署理主任裁判官香淑嫻批准辯方保釋申請，被告准以8萬元現金保釋，每晚須到警署報到及遵守宵禁令等。

准以8萬元保釋須守宵禁令

被告馮俊傑被控欺詐、3項以欺騙手段取得財產及未能出示身份證明文件共5罪，今獲批以8萬元現金保釋，期間不得離開香港，須交出所有旅遊證件，居於報稱地址，每晚到葵涌警署報到，遵守晚十朝七宵禁令，不得直接或間接接觸控方證人。

欺詐罪指其於2025年11⽉29⽇ ，在⼤埔意圖欺詐並藉欺騙 ，即以陳文謙的⾝份登記為宏福苑宏盛閣501室災⺠ ，⽽誘使⺠政事務處作出作為 ，即發出⼀張緊急救濟登記證 ，⽽導致宏福苑宏盛閣501室業主⿈錦洪蒙受不利 ，即未能取得緊急救濟⾦ 。

涉騙民政處、樂善堂等1.8萬元

被告另被控3項以欺騙手段取得財產罪，指其於分別於2025年11月29日、12月2及9日，在大埔鄉事會街2號大埔社區中心、運頭街8號樂善堂朱定昌頤養院、寶湖道28號廣福邨聖公會救主堂幼稚園內以欺騙手段，即以宏福苑災民身份，而不誠實地取得民政事務處、九龍樂善堂、香港聖公會的港幣1.8萬元，意圖永久地剝奪該財產。至於不遵從要求出示身份證明文件罪指其於同年12月9日，在大埔廣宏街28號廣福邨商場平台，在被警員DPC 2153要求查閱身份證明文件時不遵從要求。

案件編號：FLCC2800/2025

法庭記者：陳子豪