直播｜黃偉綸：4成7宏福苑居民要求原區安置 7成4考慮接受收購業權

大埔宏福苑大火發生近3個月，政府在1月中透過「一戶一社工」向宏福苑居民派發問卷，收集居民對長遠安置的意見，《星島》報道政府極大機會收購宏福苑業權，不會考慮「原址重建」方案。政府今日公布，財政司副司長黃偉綸將在今日下午3時召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。房屋局局長何永賢和房屋局副秘書長章景星亦會出席。

黃偉綸表示，政府對宏福苑長遠安排有定案。透過「一戶一社工」向宏福苑居民派發問卷，收集居民對長遠安置的意見，作後續工作的參考。現時提出的方案較測量師高3分之一，無論如何有參考價值。超過8成居民指要快，4成7要求原區安置，7成4考慮接受收購業權。有1975戶已提交問卷，當中七成四、即1458戶考慮接受政府收購。

若收購業權 保險索償權會轉移給政府

李家超日前落區時接受傳媒訪問，表示政府制定長遠安置方案時，要歸納和克服三方面問題，包括處理不同家庭需求、涉及公共保險問題，包括業權和法律爭拗，以及保險賠償的複雜性。

火災發生後，坊間有說法指火險賠償上限達20億元，以宏福苑近2000戶計，每戶可平分約100萬元。不過保險業聯會行政總監劉佩玲指出，若業主決定將業權統一出售予政府，保險索償權亦會隨之轉移給政府，業主則獲得出售業權的現金。

政府早前問卷提及的長遠安置方案：

預計入伙/可用時間 項目名稱/安置方式 (地區/項目類別) 2026年9月底 九龍灣 盛緻苑 (跨區/綠置居2025) 2027年8月底 錦田 匯熙苑 (跨區/居屋2025) 2027年9月底 東涌 裕豐苑 (跨區/居屋2025) 2028年7月底 屏山 朗風苑 (跨區/居屋2025) 2028年10月底 啟德 啟陽苑 (跨區/居屋2025) 2028年12月底 將軍澳 影輝苑 (跨區/居屋2025) 最快2029年 大埔頌雅路西選址 (原區/新發展項目) 最快2033年 大埔廣福公園選址 (原區/新發展項目) 2035年或之後 大埔宏福苑原址 (原區/原址重建)

