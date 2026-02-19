Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

初三賀歲馬︱沙田馬場近2萬旅客入場 推動馬季總入場旅客人次超越上季

社會
更新時間：16:09 2026-02-19 HKT
發佈時間：16:09 2026-02-19 HKT

今日大年初三（19日），沙田馬場舉行農曆新年賀歲賽馬，氣氛熱鬧鼎盛，可謂「爆場」。截至下午，已經有逾2萬名旅客入場，感受駿馬奔騰的節慶氣氛，場面歡騰。

陳慧琳郭富城現身賀歲

更令人振奮的是，單計今日的強勁入場數字，已推動今個馬季（開季至今）的總入場旅客人次，成功超越上季整個馬季的19.57萬總和。這不僅顯示賽馬運動的吸引力持續攀升，更印證香港旅遊業強勁復甦，大型盛事對旅客的號召力有增無減。

馬場內人頭湧湧，無論是公眾席或會員廂座均氣氛高漲，大家一邊欣賞精彩賽事，一邊為心儀馬匹打氣，而第一場開跑前，歌星陳慧琳先在場獻唱賀歲，另有馬會馬年大使郭富城亮相，與眾同度熱鬧喜慶的農曆新年。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
3小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
21小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
8小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 母聞噩耗崩潰最快周六抵台認屍
兩岸熱話
4小時前
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
00:21
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
21小時前
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
13小時前
新春家居鋪「金磚」炫富？ 大力老鼠推網入屋亂踩老鼠膠 網民獻終極滅鼠妙計｜Juicy叮
新春家居鋪「金磚」炫富？ 大力老鼠推網入屋亂踩老鼠膠 網民獻終極滅鼠妙計｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
投資理財
11小時前