初三賀歲馬︱沙田馬場近2萬旅客入場 推動馬季總入場旅客人次超越上季

今日大年初三（19日），沙田馬場舉行農曆新年賀歲賽馬，氣氛熱鬧鼎盛，可謂「爆場」。截至下午，已經有逾2萬名旅客入場，感受駿馬奔騰的節慶氣氛，場面歡騰。

陳慧琳郭富城現身賀歲

更令人振奮的是，單計今日的強勁入場數字，已推動今個馬季（開季至今）的總入場旅客人次，成功超越上季整個馬季的19.57萬總和。這不僅顯示賽馬運動的吸引力持續攀升，更印證香港旅遊業強勁復甦，大型盛事對旅客的號召力有增無減。

馬場內人頭湧湧，無論是公眾席或會員廂座均氣氛高漲，大家一邊欣賞精彩賽事，一邊為心儀馬匹打氣，而第一場開跑前，歌星陳慧琳先在場獻唱賀歲，另有馬會馬年大使郭富城亮相，與眾同度熱鬧喜慶的農曆新年。