農曆新年｜初三「赤口」巿民到車公廟拜神祈福 截至中午逾1.6萬人次進廟
更新時間：15:54 2026-02-19 HKT
發佈時間：15:54 2026-02-19 HKT
今日（19日）大年初三「赤口」，傳統上不宜出外拜年，不少市民到車公廟祈福參拜。廟內人潮較多，香火鼎盛，不少人購買風車祈求今年好運。華人廟宇委員會表示，截至中午，共有16,623人次進廟。車公廟今天的關門時間為下午6時。
有到車公廟祈福的市民指雖然廟內人流較多，但氣氛很好，有市民帶同帶同女兒前來，感受廟內氣氛及文化，並祈求學業進步。亦有不少巿民進廟誠心求籤，求神明指點迷津。有風車檔主指，今年多了內地旅客，善信買風車亦比較「疏爽」。
攝影：何君健
