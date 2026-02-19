農曆新年｜初三賀歲馬開幕 陳茂波羅淑佩為醒獅點睛

今日（19日）是大年初三「赤口」，傳統上不拜年，沙田馬場下午舉行11場新春「賀歲馬」。《星島頭條》記者早上到場視察，見馬場內氣氛熱烈，人山人海。財政司司長陳茂波和文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席開幕典禮，同場亦有歌星陳慧琳及組合農夫獻唱，以及玄學顧問麥玲玲分享開運貼士。

賽事開始前舉行開幕典禮，陳茂波和羅淑佩擔任主禮嘉賓，並偕同馬會主席廖長江及馬會行政總裁應家柏等，為醒獅進行點睛儀式。馬會邀請歌星陳慧琳獻唱出多首賀年歌曲，並獻唱《大日子》等經典歌曲；隨後組合農夫亦與堪輿學家麥玲玲合唱《風生水起》，麥玲玲更向馬迷分享馬年旺財秘訣。

現場亦有賀年舞獅匯演，騎師們拿着揮春出場，並以廣東話向馬迷拜年，眾多馬迷聚集在看台邊觀看開幕儀式。

記者：趙克平

攝影：汪旭峰