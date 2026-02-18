開年飯︱肉檔嘆生意較去年減半：未見過街市咁靜 有打工仔失業半年仍花$2000買餸

吃開年飯是年初二傳統習俗，今日（18日）下午在銅鑼灣鵝頸橋街市，有市民前往選購「開年餸」。有開門營業的海鮮檔做到「冇停手」，但亦有檔口嘆生意較去年大跌一半。鵝頸橋街市一帶下午人流不多，並非全部檔口都有營業。其中一間海鮮檔售賣長腳蟹、龍蝦、鮑魚等貴價海鮮，聚集不少市民選購，店員稱生意繁忙，著記者較晚才做訪問。不過，附近肉檔及菜檔人流一般，肉檔店員陳女士表示，今年沒有加價，惟街市人流少，生意較去年同日跌一半，「這麼多年來，未見過街市這麼靜」。

肉檔嘆生意較去年減半：未見過街市咁靜

至於來買「開年餸」的市民，每個都「一抽二掕」。郭先生表示，每年都習慣與親友吃開年飯，相信今年經濟有好轉，計劃花3、4,000元預備一桌8人的餸菜，「煮白灼蝦、蒸魚、蒸雞，花費與去年差不多。」他亦說，馬年希望世界和平，本港經濟更好。

失業大半年仍買$2000餸：食開年飯是親友相聚傳統

從事飲食業的張先生表示，已失業大半年，但食開年飯是讓親友相聚的傳統，因此仍計劃花2,000元買6、7人份量的餸菜，「買了東星斑、蝦，花費較去年少，市道差。」他又期望新一年找到工作。

李太表示，預算花費約1千元，買4人份量的火鍋料 ，「始終一年一次過年。物價與去年相若，預了年初二會貴一點，可以接受。」同行的李小朋友說，新一年希望父母身體健康，自己學業進步，「科科攞A。」

記者：蕭博禧

攝影：陳浩元