開年飯︱肉檔嘆生意較去年減半：未見過街市咁靜 有打工仔失業半年仍花$2000買餸
更新時間：16:50 2026-02-18 HKT
發佈時間：16:50 2026-02-18 HKT
發佈時間：16:50 2026-02-18 HKT
吃開年飯是年初二傳統習俗，今日（18日）下午在銅鑼灣鵝頸橋街市，有市民前往選購「開年餸」。有開門營業的海鮮檔做到「冇停手」，但亦有檔口嘆生意較去年大跌一半。鵝頸橋街市一帶下午人流不多，並非全部檔口都有營業。其中一間海鮮檔售賣長腳蟹、龍蝦、鮑魚等貴價海鮮，聚集不少市民選購，店員稱生意繁忙，著記者較晚才做訪問。不過，附近肉檔及菜檔人流一般，肉檔店員陳女士表示，今年沒有加價，惟街市人流少，生意較去年同日跌一半，「這麼多年來，未見過街市這麼靜」。
肉檔嘆生意較去年減半：未見過街市咁靜
至於來買「開年餸」的市民，每個都「一抽二掕」。郭先生表示，每年都習慣與親友吃開年飯，相信今年經濟有好轉，計劃花3、4,000元預備一桌8人的餸菜，「煮白灼蝦、蒸魚、蒸雞，花費與去年差不多。」他亦說，馬年希望世界和平，本港經濟更好。
失業大半年仍買$2000餸：食開年飯是親友相聚傳統
從事飲食業的張先生表示，已失業大半年，但食開年飯是讓親友相聚的傳統，因此仍計劃花2,000元買6、7人份量的餸菜，「買了東星斑、蝦，花費較去年少，市道差。」他又期望新一年找到工作。
李太表示，預算花費約1千元，買4人份量的火鍋料 ，「始終一年一次過年。物價與去年相若，預了年初二會貴一點，可以接受。」同行的李小朋友說，新一年希望父母身體健康，自己學業進步，「科科攞A。」
記者：蕭博禧
攝影：陳浩元
最Hit
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
2026-02-17 12:00 HKT
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
2026-02-17 10:38 HKT
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
2026-02-17 14:06 HKT