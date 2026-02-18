車公廟求籤︱廟內香火鼎盛 有父子分別求得上下籤 兒子：下籤都要睇化 最緊要唔好放棄

今日（18日）是正月大年初二「車公誕」，不少市民按傳統到沙田車公廟祈福求籤，廟內香火鼎盛，其中有一對父子分別求得不同籤文，父親求得上籤，兒子則求得下籤，考慮購買風車轉運，預算約一至二百元。有檔主指生意額比以往大約增加一成，形容整體銷量不錯。

父子分別求得上下籤：下籤都要睇化 最緊要唔好放棄

徐氏父子今早特意前來求籤。父親今年求得第25籤上籤，神情欣喜，並笑言自己正在「問緊AI」研究籤文內容。他向記者表示，近年幾乎都是在年初二都會到廟祈福，今年更特意帶同兒子前來。他透露，兒子這次為友人求籤，據了解是與事業發展相關。至於兒子所求得的籤文則為下籤。

對於結果，兒子坦言不會因此灰心，更指「下籤都要睇化，最緊要唔好放棄，要謙虛咁樣學習」。父親亦在旁鼓勵，認為籤文只是個參考，未必代表最終結果，更提到會考慮購買風車轉運，預算約一至二百元。對於鄉議局主席劉業強連續第9年為香港求得中籤，徐先生直言「都連續抽咗咁多年中籤，都係正路發揮。」

小朋友扮成財神爺 祝外公身體健康

另一位蘇小朋友打扮成財神爺，模樣十分可愛，由外公帶同出行。藉此新春佳節，蘇小朋友祝願外公身體健康、同時也祝自己新年快樂，學業進步，天天開心。

現場所見，不少善信在求籤後都到風車檔選購風車，祈求新一年轉出好運，廟內香火鼎盛。有檔主指生意額較往年增加約一成，形容整體銷量不錯。被問及哪些商品最受歡迎時，檔主推薦風車，解釋稱攤位內售賣風車款式多樣，既有按壓會發出聲響的款式，亦有各種尺寸、色彩繽紛的選擇，又不排除最後一天減價至半價促銷。

有檔主盼放寬人流管制 增加人流

不過，另一位檔主曹先生認為人流管制措施過於嚴格，嚴重影響生意，估計生意額下跌超過兩成。他建議相關部門能放寬限制以增加場內人流，協助他們維持生計。

記者：黃子龍

攝影：汪旭峰