年初一︱「財神爺」降臨郵輪碼頭向旅客派賀年禮物 春節黃金周12個郵輪航次訪港

大年初一，文體旅局今日（17日）於社交平台發文，指過去一年，香港郵輪旅遊發展暢旺。2025年全年合共迎來189個郵輪航次訪港，按年增加26%，形容成績令人鼓舞。今年首兩個月也預計有逾50個航次，而一連9天的內地春節黃金周，香港會迎來12個郵輪航次，包括鑽石公主號Diamond Princess、歌詩達盛饌號Costa Deliziosa、領航星號Star Voyager、鼓浪嶼號Piano Land、雅克卡地亞號Le Jacques Cartier及挪威太陽號Norwegian Sun等，帶來絡繹不絕的旅客在香港歡度佳節。

年初一︱旅遊事務專員親臨郵輪碼頭

文體旅局表示，在大年初一至大年初七期間更是日日有郵輪停泊，部分日子會有雙船停靠 (double berthing)，甚至三船停靠 (triple berthing)。適逢新春，旅發局特別安排「財神爺」向抵港的郵輪乘客派發賀年小禮物。

旅遊事務專員張馮泳萍今早亦親臨啟德郵輪碼頭，向旅客和市民送上新年祝福，讓大家甫抵港便感受到香港的好客熱情和賀年氣氛。文體旅局稱將繼續與業界攜手，共同推動香港郵輪旅遊蓬勃發展，並為郵輪旅客帶來更多嶄新體驗，務求令每位訪港旅客都樂而忘返，對香港獨特魅力念念不忘，日後一來再來。