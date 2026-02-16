Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年︱黃大仙廟子時上頭炷香迎新年 港漂學生：氣氛熱鬧、年味濃

社會
更新時間：23:50 2026-02-16 HKT
發佈時間：23:50 2026-02-16 HKT

馬年將至，上「頭炷香」是黃大仙祠歷史悠久的傳統習俗，踏入大年初一子時，奉獻第一爐香，以表虔誠之意，祈求來年平安順遂。今日年廿九( 16日 )嗇色園黃大仙祠晚上9時正開放予善信進入黃大仙祠第一參神平台等候，大批善信從入口跑上來至黃大仙寶殿正前方的上香等候區，分為11時和12時兩批上香時間，現在有職員在場維持秩序。

黃夏蕙今年打扮成觀音

部分善信精心打扮上頭炷香，有人更配合馬年戴上馬造型的帽子，十分搶眼。而每年均會到黃大仙祠霸頭位上「頭炷香」藝人黃夏蕙今年打扮成觀音，她下午已到達黃大仙祠，自言信奉觀音，觀音亦有求必應。至於今年願望是「世界和平，大家都有工做、有屋住、有飯食」，她又祝福市民馬年「身體健康，馬上有錢」。

排頭位幼稚園老師凌晨3時到場

排頭位的幼稚園老師陳先生表示，自凌晨3時便到場排隊，逗留超過20小時。他連續兩年排得頭位，即使今天天氣「好曬、好辛苦」，仍無阻他「上頭炷香」的熱誠，形容「很榮幸可以參與一個那麼具歷史、具傳統的活動」。他稱，見到天氣預報，得知今天較炎熱，故做足準備，「太陽好大，好似夏天咁，所以都有準備遮、短袖」，亦「要keep住飲水」。至於今年的願望就是「祈求自己和家人身體健康，學生們學業進步」。

在港讀研究生、來自河南的宋同學和江西的胡同學今晚特意相約前來。她們稱，今年是第一次留港過年，亦是第一次到黃大仙廟，得知香港有除夕夜到黃大仙祈福的傳統，加上「黃大仙廟很有名，亦有靈氣，所以想過來沾沾靈氣」，形容活動「很特別、很不一樣」。她們更大讚，現場氣氛很熱鬧，新年氣氛濃厚，「年味很濃，活動也很多，非常值得參觀」。除了祈求學業進步，她們希望新一年「可以順順利利達到目標，家人亦平安健康。」

市民劉先生表示，今年是第一次「上頭炷香」，由於「聽說晚上11時上香是好時辰」，自己並非十分熟悉相關習俗，但抱着「寧可信其有」排在11時的等候區，希望新一年多點福氣，亦當作是新嘗試，「都是剛到，無提早霸位，上嚟見識下，也湊下熱鬧」，形容現場氣氛熱鬧，但年輕人相對較少。他稱，今年的新年願望最重要是身體健康，其次希望事業順利，「其他嘢就留喺心入面」。

年廿九晚上9時起善信可單向流水式入祠上香，到三個敬香點(大殿、三聖堂及盂香亭)上香後離開，不可停留。祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區。

此外，嗇色園指祠內一律禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，請勿燃點大束香枝；建議以每一家庭為單位，只攜備9支線香，於祠內三個上香點(大殿平台、三聖堂及盂香亭)敬奉。

正月初二至整個正月期間(2 月18 日至3 月18 日)，凡生肖屬馬(本命年)之善信，出示有效身份證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。

記者：何姵妤

攝影 : 吳艷玲 劉駿軒

