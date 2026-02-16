旺角美容中心涉無牌提供RGA生髮服務 衞生署巡查全港逾30間同類店舖
發佈時間：20:37 2026-02-16 HKT
衞生署上周公布旺角朗豪坊一間提供「RGA生髮服務」及注射高濃度血小板血漿程序的店舖涉嫌無牌營辦日間醫療中心。衞生署今日( 16日 )到全港超過30間於其網頁宣稱提供同類服務的店舖，調查是否涉及無牌營辦日間醫療中心的非法行為。行動中，未有發現店舖在其處所進行RGA或高濃度血小板血漿的醫療程序，部分相關店舖會安排客戶到持牌日間醫療中心接受相關醫療程序。
衞生署已提醒各店舖負責人，根據《條例》，移植任何細胞、組織或器官，包括自體移植物、同種異體移植物、異種移植物、經處理的組織或血液製品(例如高濃度血小板血漿)及皮瓣，均屬《條例》訂明的「附表醫療程序」。在毋須留醫的情況下施行該等程序，必須在持有有效牌照的日間醫療中心內進行。
