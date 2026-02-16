Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角美容中心涉無牌提供RGA生髮服務 衞生署巡查全港逾30間同類店舖

社會
更新時間：20:37 2026-02-16 HKT
發佈時間：20:37 2026-02-16 HKT

衞生署上周公布旺角朗豪坊一間提供「RGA生髮服務」及注射高濃度血小板血漿程序的店舖涉嫌無牌營辦日間醫療中心。衞生署今日( 16日 )到全港超過30間於其網頁宣稱提供同類服務的店舖，調查是否涉及無牌營辦日間醫療中心的非法行為。行動中，未有發現店舖在其處所進行RGA或高濃度血小板血漿的醫療程序，部分相關店舖會安排客戶到持牌日間醫療中心接受相關醫療程序。

衞生署已提醒各店舖負責人，根據《條例》，移植任何細胞、組織或器官，包括自體移植物、同種異體移植物、異種移植物、經處理的組織或血液製品(例如高濃度血小板血漿)及皮瓣，均屬《條例》訂明的「附表醫療程序」。在毋須留醫的情況下施行該等程序，必須在持有有效牌照的日間醫療中心內進行。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
12小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
7小時前
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
影視圈
4小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
22小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
9小時前
小西灣年廿九兩男女車內燒炭 送院搶救不治
小西灣年廿九兩男女車內燒炭 送院搶救不治
突發
3小時前
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
即時中國
7小時前