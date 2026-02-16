Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱獨立委員會委任2名專家 協助研究起火和火勢迅速蔓延成因等

社會
更新時間：16:44 2026-02-16 HKT
發佈時間：16:44 2026-02-16 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會正就起火成因、火勢迅速蔓延和造成的人命傷亡及財產損毀等進行審視。為協助進行調查，獨立委員會委任兩名理大專家協助履職，二人分別為理工大學建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail Usmani，以及理工大學建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明。

理大介紹指，江黎明的主要研究建築火災安全及自動化建造，擔任多個委員會委員，包括屋宇署3個消防相關委員會、國際火災安全科學學會教育委員會、高層建築及人居協會火災與人員安全委員會。他也是第十二屆「國際結構抗火大會」組委會共同主席，以及「國際智能火災安全工程聯合研究中心」副主任；並曾在「主動開窗控火機制」的創新研究獲得國際火災安全科學學會的「Philip Thomas獎章」。
 

 

