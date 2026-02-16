農曆新年︱市民一家6口酒樓食團年飯 : 今年經濟較鬆動 唔想媽媽煮

年廿九「大除夕」，不少市民與家人到酒樓食團年飯。有酒樓負責人指，今年人流旺，但酒席客減少，生意較去年跌1成。有市民則表示，預計經濟好轉，故一家外出食團年飯，「唔想媽媽煮。」

酒樓目測入座率9成以上

記者下午約1時到旺角倫敦大酒樓，目測入座率9成以上，大部分是「散客」。酒樓副總經理蘇萬誠表示，今日人流較去年同日增1成，惟大型酒席少2成，拖累整體營業額跌1成。他解釋，散客人均消費約2、300元，而酒席菜色通常較名貴，人均消費可高達400元，「酒席消費額始終較高，亦可一早預備菜式，我們預備功夫易做一些；散客臨急臨忙才落單，伙計們都較辛苦。」

不過蘇萬誠說，茶市時段有不少遊客到訪，氣氛熱鬧，「約1、2成顧客是遊客，香港人去了旅行，有遊客入來，香港不會太冷清。」

天津遊客繩女士一家四口遊港7日，她稱已第二次來港，認為香港新年氣氛很好，消費上沒有預算，「帶孩子來迪士尼看看，他特別喜歡。初二那天也會去維多利亞港，主要看煙花秀。」

一家6口食團年飯的梁先生表示，預計今年經濟好轉，將消費約800元食團年飯，形容過年氣氛不俗，「往年不會外出食，因手頭比較緊。今年經濟較鬆動，各方面定了一點，未來的不安要素減少，所以出去食，唔想媽媽煮。」他又說，未來數日會參與花車巡遊、新年煙花等活動，「留港消費，支持香港。都希望新年加薪5%。」

記者 蕭博禧

攝影 何家豪