涉以假畢業證書申請優才計劃 內地女子獲准簽保守行為處理

43歲持雙程證女子涉於前年以一張看似是泰國先皇理工大學發出的畢業證書，申請優才計劃。她被控一項使用虛假文書罪，今於沙田裁判法院再提堂。控方表示因證據方面的原因，與律政司商討後申請以簽保守行為處理。被告同意案情後，裁判官施祖堯遂批准她自簽1000元，守行為2年，不得干犯入境條例相關罪行。

被告王紅，持中國往來港澳通行證，被控一項使用虛假文書罪，即於2024年12月5日前後，在香港明知或相信有關虛假文書，即一張看似是由先皇理工大學發出的畢業證書，屬於虛假，而使用該文書，意圖誘使入境事務處處長及其人員接受該文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作出某些行為，以致對該人或其他人不利。

案件編號：STCC4044/2025

法庭記者：雷璟怡