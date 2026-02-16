農曆新年︱團年飯訂枱料升5% 內地客補位撐起餐飲業

今日年廿九「大除夕」，不少市民會與家人到酒樓食團年飯。有業界人士表示，今年團年飯訂枱較預期理想，加上內地長假期帶動旅客來港「補位」，料生意可按年上升約5%。

香港餐飲聯業協會會長黃家和向《星島》表示，今年團年飯訂枱情況不俗，不少市民提早團年，大除夕更已訂滿，預計整體餐飲業生意較去年升約5%，當中以3000元至4000元一圍的家庭套餐佔最多，價格達8000元至9000元的亦有不少捧場客，惟酒樓不敢大幅加價，希望吸引市民留港慶團年。

黃家和向《星島》表示，今年團年飯訂枱情況不俗。

「粵車南下」旅客消費力較高

他又指，今年可能有較多市民外遊，對業界生意構成一定壓力，但內地有9日長假，預料會有143萬名內地旅客來港，為市面帶來熱鬧氣氛，「填補本地人外遊的缺」。

他又提到，旅客在飲食方面未必花費太多，但人流增加始終對業界有幫助，尤其部分「粵車南下」旅客消費力較高，留港時間較長，對生意有一定支持。加上有大年初一新春花車匯演、大年初二煙花匯演，以及大年初三賀歲馬，均吸引旅客留港消費。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，近日訂枱數量理想，以家庭客為主，但公司客較去年少2成至3成，部分企業更提前放假，整體生意額較去年減約10%至15%。

至於價格，他表示海鮮等食材成本雖然上升，但價格仍與往年相若，強調今年以家庭客為主，加價恐令客人卻步。

記者：蔡思宇