除夕暖笠笠｜天文台正午錄得最高26.5度 有紀錄以來除夕第二熱 僅次於1953年紀錄

天文台今早（2月16日）指出，廣東地區風勢微弱，天色普遍晴朗。本港今早氣溫較昨日高一兩度，截至早上，天文台錄得最低氣溫22.0度，是有記錄以來除夕的最高紀錄。正午時分，本港各區氣溫普遍上升至26度或以上。此外，華東的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚至年初一初時抵達華南沿岸。

截至正午12時，天文台錄得最高26.5度，已屬有紀錄以來第二熱的除夕，僅次於1953年的27.8度紀錄。天文台預料今日最高溫度達28度，或破1953年的紀錄。

除夕天氣︱日間炎熱最高28度

天文台料今日下午大致天晴及炎熱。今晚漸轉多雲，吹微風。展望農曆新年假期期間風勢較大，年初一初時有一兩陣微雨，日間氣溫稍為下降。年初二及年初三短暫時間有陽光，早上清涼，隨後兩三日日間溫暖。

相關新聞：

天氣︱過年着短袖？26.9℃平年廿八最高紀錄 明日新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕

天文台預料，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今晚至年初一初時抵達華南沿岸，該區雲量增多，有一兩陣雨，年初二及年初三早上清涼。隨後兩三日季候風會逐漸緩和，周末期間廣東沿岸地區風勢微弱，日間部分時間有陽光及溫暖。