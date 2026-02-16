除夕天氣｜天文台今早錄最低氣溫22度 有記錄以來除夕最高紀錄

天文台今早（2月16日）指出，廣東地區風勢微弱。本港今早氣溫較昨日高一兩度，截至早上7時30分，天文台錄得最低氣溫22.0度，是有記錄以來除夕的最高紀錄。此外，華東的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚至年初一初時抵達華南沿岸。

除夕天氣︱日間炎熱最高28度

本港地區今日天氣預測，部分時間有陽光。日間炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高兩三度。今晚有一兩陣微雨。吹微風，今晚轉吹和緩東風。

天文台預料，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今晚至年初一初時抵達華南沿岸，該區雲量增多，有一兩陣雨，年初二及年初三早上清涼。隨後兩三日季候風會逐漸緩和，周末期間廣東沿岸地區風勢微弱，日間部分時間有陽光及溫暖。