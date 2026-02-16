Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致多雲 日間部分時間有陽光及相當溫暖 市區最高氣溫約27度

社會
更新時間：07:20 2026-02-16 HKT
發佈時間：07:20 2026-02-16 HKT

廣東地區風勢微弱。此外，華東的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚至年初一抵達華南沿岸。

本港地區今日天氣預測，大致多雲。早晚沿岸有薄霧及有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及相當溫暖，市區最高氣溫約27度，新界再高兩三度。吹微風，晚上轉吹和緩東風。

展望年初一初時有一兩陣微雨及風勢頗大，氣溫稍為下降。年初二及年初三早上清涼。隨後兩三日日間溫暖。

分區氣溫
九天天氣預報
一股清勁至強風程度的東北季候風會在今晚至年初一抵達華南沿岸，該區雲量增多，有一兩陣雨，年初二及年初三早上清涼。隨後兩三日季候風會逐漸緩和，週末期間廣東沿岸地區風勢微弱，日間部分時間有陽光及溫暖。

