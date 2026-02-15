Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機場1月份客運量穩步增長達551萬人次 按年上升4.5% 轉機/過境旅客錄雙位數增幅

社會
更新時間：11:54 2026-02-15 HKT
發佈時間：11:54 2026-02-15 HKT

機管局指，香港國際機場1月份客運量達551萬人次，飛機起降量達34 445架次，分別按年上升4.5%及2.4%。今年首月客運量錄得穩步增長，轉機/過境旅客量比去年同期錄得雙位數增幅。其中往來中國內地、東南亞及北美的旅客量增長最為顯著。

貨運量持續穩定增長，月內貨運量同比增長5.4%至41.5萬公噸。所有貨運類別均錄得增長，其中轉口貨運成爲主要增長動力，按年上升18.2%至9萬3000公噸。主要貿易地區中，往來歐洲、東南亞及中國內地的貨運量升幅最顯著。

農曆年假料高峰日單日總客運量達21萬人次

過去12個月，機場客運量同比上升13% 至6 121萬人次旅客；飛機起降量按年上升7.4%至39萬5510架次。貨運量則同比2.8%至509萬公噸。

此外，農曆年假期期間，機管局預料高峰日的單日總客運量料達到21萬人次。最熱門的航點為台北、曼谷及東京。機場管理局將會加派人手，並與各機場同業保持緊密合作，確保節日期間機場運作順暢。

