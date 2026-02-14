農曆新年 ‧ 持續更新｜截至早上10時出入境人次逾22萬 機場最繁忙錄逾4.7萬人次
更新時間：13:00 2026-02-14 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-14 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-14 HKT
臨近農曆新年，入境處今日（14日）表示，截至早上10時，本港各出入境管制站合計錄得超過22.1萬人次出入境，其中機場處理逾4.7萬人次，為最繁忙口岸。整體出境人次約13.6萬，遠高於入境的8.4萬人次，當中香港居民佔超過11.7萬人次出境。
機場、羅湖及高鐵西九龍站最繁忙
全港各出入境口岸錄得總計221,322人次出入境。當中出境人次為136,464，入境人次則為84,858。
各口岸中，機場客流最高，錄得47,257人次；其次為羅湖管制站，有29,999人次；高鐵西九龍站亦錄得29,503人次。
逾11萬港人出境 內地訪客為入境主力
出境人次中，香港居民佔絕大多數，達117,228人次。同期入境的香港居民則有34,257人次。訪客方面，入境旅客以內地訪客為主，錄得42,863人次。
