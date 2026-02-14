Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年 ‧ 持續更新｜截至下午4時出入境人次逾68萬 羅湖口岸最繁忙錄逾11.8萬

社會
更新時間：18:38 2026-02-14 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-14 HKT

臨近農曆新年，入境處今日（14日）表示，截至下午4時，本港各出入境管制站合計錄得超過68.7萬人次出入境，其中羅湖口岸處理逾11.8萬人次，為最繁忙口岸。整體出境人次約44萬，遠高於入境的24.7萬人次，當中香港居民佔超過37萬人次出境。

機場、羅湖及高鐵西九龍站最繁忙

全港各出入境口岸錄得總計687,485人次出入境。當中出境人次為439,968，入境人次則為247,517。

各口岸中，羅湖口岸客流最高，錄得118,856人次；其次為落馬洲支線管制站，有101,641人次；深圳灣亦錄得100,209人次；機場錄得98,240人次。

逾11萬港人出境 內地訪客為入境主力

出境人次中，香港居民佔絕大多數，達371,895人次。同期入境的香港居民則有103,961人次。訪客方面，入境旅客以內地訪客為主，錄得120,777人次。

