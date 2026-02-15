Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年 ‧ 持續更新｜截至上午10時近20萬人次出入境 當中近9.5萬香港居民出境

社會
更新時間：11:13 2026-02-15 HKT
發佈時間：11:13 2026-02-15 HKT

農曆新年長假期，入境處早前預料2月14日至2月23日間，將有約1,138萬人次進出香港，陸路出境高峰為2月14日，入境高峰則為2月22日。本文為讀者更新出入境數字。

2.15︱截至上午10時近20萬人次出入境

【11:30】入境處指，2月15日截至上午10時，本港各口岸共有192,442人次出入境。當中11.5萬人次屬出境、近9.5萬是香港居民。各關口之中，暫時以機場最為繁忙。

2.14︱機場、羅湖及高鐵西九龍站最繁忙

全港各出入境口岸錄得總計687,485人次出入境。當中出境人次為439,968，入境人次則為247,517。

各口岸中，羅湖口岸客流最高，錄得118,856人次；其次為落馬洲支線管制站，有101,641人次；深圳灣亦錄得100,209人次；機場錄得98,240人次。

逾11萬港人出境 內地訪客為入境主力

出境人次中，香港居民佔絕大多數，達371,895人次。同期入境的香港居民則有103,961人次。訪客方面，入境旅客以內地訪客為主，錄得120,777人次。

