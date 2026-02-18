Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年 ‧ 持續更新｜年初二截至下午9時97.7萬人次出入境 20.6萬內地客來港

社會
更新時間：00:50 2026-02-19 HKT
發佈時間：18:01 2026-02-18 HKT

農曆新年長假期，入境處早前預料2月14日至2月23日間，將有約1,138萬人次進出香港，陸路出境高峰為2月14日，入境高峰則為2月22日。本文為讀者更新出入境數字。

2.19︱截至初二下午9時 97.7萬人出入境

【00:50】入境處表示，截至年初二周三(18日)晚上9時，有97.7萬人次經各管制站出入境。其中44.5萬人次入境，內地旅客佔20.6萬人次，最多內地旅客經高鐵西九龍站入境。

至於出境旅客，共有53.1萬人次，本港居民佔38.4萬人次，最多人經羅湖口岸離境。

2.18︱截至下午4時 逾66.7萬人出入境

【17:50】入境處表示，截至下午4時，共有超過66.7萬人次經各管制站出入境。

入境有超過28.1萬人次，其中內地旅客有近17.9萬多人次，最多內地客從高鐵西九龍站入境，其次是落馬洲支線。

至於出境人次約38.6萬，其中本港居民有超過32.3萬人次，最多港人從羅湖口岸出境，其次是深圳灣口岸。

2.17︱截至下午4時 50.7萬人次出入境

【17:15】大年初一，截至下午4時，總出入境人次約50.7萬，當中出境人次約33.8萬，當中約28.4萬為香港居民。而共有約9.8萬人次內地訪客入境香港。

【11:20】入境處數字顯示，年初一截至早上10時，有約17.4萬人次出入境。出境人次為11.7萬，當中有10.3萬為香港居民。

2.16︱截至下午4時逾41萬人次出入境　

【18:04】截至下午4時，各口岸共有超過41.6人次出入境，其中出境有近25.7萬人次，包括20.3萬香港居民。最多人經機場離境，有超過4.9萬人次；其次是羅湖和高鐵西九龍站，分別有大約3.8萬人次。

入境人次則有近16萬，其中內地遊客佔6.6萬人次。最多人經機場入境，有2.9萬人次；其次是羅湖及落馬洲支線口岸，分別有2.3萬及2.1萬人次。

2.15︱截至下午4時逾58萬人次出入境

【18:30】入境處指截至下午4時，出入境人次有58.1萬，逾27萬港人出境，超過11萬內地旅客訪港。

【11:30】入境處指，2月15日截至上午10時，本港各口岸共有192,442人次出入境。當中11.5萬人次屬出境、近9.5萬是香港居民。各關口之中，暫時以機場最為繁忙。

2.14︱機場、羅湖及高鐵西九龍站最繁忙

全港各出入境口岸錄得總計687,485人次出入境。當中出境人次為439,968，入境人次則為247,517。

各口岸中，羅湖口岸客流最高，錄得118,856人次；其次為落馬洲支線管制站，有101,641人次；深圳灣亦錄得100,209人次；機場錄得98,240人次。

逾11萬港人出境 內地訪客為入境主力

出境人次中，香港居民佔絕大多數，達371,895人次。同期入境的香港居民則有103,961人次。訪客方面，入境旅客以內地訪客為主，錄得120,777人次。

