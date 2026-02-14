撞車碰瓷黨｜接獲約百宗個案 周一鳴預告將有下一浪執法行動

警方日前公布2025年本港整體治安情況，去年共錄得89,137宗罪案，按年下跌5.9%，大部分主要罪案均錄得跌幅。警務處處長周一鳴表示，警方至今已接獲約100宗涉及「新型碰瓷黨」的交通意外索償詐騙案件，拘捕四人，包括一對夫婦及兩名醫生。他透露，案件仍在分析調查階段，未來一定會有下一浪行動。

已拘捕4人正抽絲剝繭深入調查

周一鳴今早（14日）在電台節目中指出，涉事夫婦在過去一段時間內牽涉超過20宗交通意外索償，「一年遇幾次交通意外受傷，但仍行得走得」，他形容是匪夷所思。他強調，當局正調查涉案醫生有否違反專業操守。警方同時發現有律師樓處理多宗相關意外索償，早前已持手令到旺角一間律師行檢取文件，目前正抽絲剝繭深入調查。周一鳴預告定會有下一浪行動，並呼籲專業人士切勿知法犯法，作出缺德甚至違背專業操守的行為，形容此舉「天理不容」。他並呼籲車主安裝行車記錄儀，遇到索償應聯絡保險公司，有懷疑要報警。

回顧去年整體罪案數字，周一鳴表示，大部分主要罪案包括行劫、爆竊等均錄得下跌，惟兇殺、嚴重毒品罪行及失車案則有所上升。其中，去年錄得66宗行劫案，按年減少24宗，下跌26.7%，創自1969年有紀錄以來新低；爆竊案則錄得816宗，減少404宗，下跌33.1%，同樣為有紀錄以來最低。他形容，這些成果是警方及市民多年來努力的體現。

投資騙案上升將加強宣傳提高防騙意識

詐騙案方面，去年數字微跌2.9%。周一鳴指出，強姦及非禮等罪行破案率相對較高，但詐騙案因不法分子多數不在港犯案，調查需時，破案率較傳統罪案為低。他又提到，涉及港漂學生的騙案雖有減少，但投資騙案呈上升趨勢，警方將集中火力加強相關宣傳，並與監管機構及私營機構合作攔截騙款。他呼籲市民更多使用「防騙視伏App」，提升防範意識。

對於有報道指俗稱「KK園」的詐騙園區已被瓦解。周一鳴表示，有關園區位處境外，得悉當地政府打擊決心堅定，國家亦已投入大量工作，期望問題最終能夠解決。但他強調，現時斷言問題已解決是言之尚早，需時跟進，最有效的方法仍是從源頭做好防騙工作。「無論身處KK園、緬甸，還是世界上任何一個角落，只要不被騙，就已經幫了很大忙。」

談及電話卡實名登記制，周一鳴透露，商務及經濟發展局已與業界溝通，正研究進一步收緊相關制度，包括考慮限制每人可持有的電話卡數量，並引入更明確的罪責條款，期望相關法例修訂能於今年內獲立法會通過。他認為，若增加不法分子獲取電話卡的成本，對減少電話騙案必有幫助。

宏福苑大火落口供等調查接近完成

周一鳴又稱，宏福苑大火跨部門調查小組，落口供等調查接近完成，但仍需時進行科學鑒證，現場亦正進行拆棚。大火後有樓宇主力牆燒至只剩鋼筋，天花被燒爛，要確保安全情況下，才能讓居民重返單位。

他指，警方起訴3人涉嫌發佈煽動刊物、妨害調查危害國家安全罪等。有人利用大事件煽動違反國家安全，不能讓煽動意圖萌芽，又指本土恐怖主義不容忽視，強調市民可以批評政府，但要有價值及質素，政府亦會聆聽市民透過不同途徑反映的意見，並作出改善。

另外，青少年吸毒被捕人數去年上升五成，周一鳴表示，因為多了青少年吸食依托咪酯，正研究制訂量刑指引以加強阻嚇。

