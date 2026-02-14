蔡若蓮：倘院校配套成熟 不排除檢視招收非本地生上限

本港8間大學的非本地生自費學額上限已由20%提升至40%。針對關注非本地生增加會否影響本地生權益，教育局局長蔡若蓮表示，招生非本地學生不會影響本地生入大學的機會。她解釋，政府已將八大院校的非本地學生的收生限額由20%提升至40%，但這是以「超收」形式進行，並不會計及本地學生名額。教資會資助的第一年學士學位課程的15,000個學額將維持不變，並全部預留給本地學生。她強調，現時本地中學畢業生約四萬多人，入讀大學的機會並無受影響。亦因部分大學已接近已用盡非本地生收生限額，當局會密切留意實際情況，在院校配套成熟的條件下，不排除未來會再次檢視招收非本地生的上限。

跨部門組「留學香港」專班 加強聯繫「拼船出海」

蔡若蓮今日（14日）在接受電台節目表示，為推廣「留學香港」的品牌，政府已改變過往單靠大學各自宣傳的模式，轉為教資會加強聯繫「拼船出海」。教育局已聯動創科局、對外經貿辦、人才辦及一帶一路辦公室等部門，組成「留學香港」專班，在大學向外推廣時提供更強支援，共同推介一帶一路獎學金等項目，以吸引非本地學生及精英學者來港。

她透露，香港將於2月23日主辦亞太區教育年會暨展覽，為全世界三大教育聯會展之一，屆時將有來自七十多個國家地區、超過二千名教育領袖、專家及學者出席，為香港拓展國際網絡的絕佳平台。另外，應用科學大學聯盟亦有辦研討會，邀請全世界的專家、學者，探討如何推展應用科學。

推「城中學舍」計劃 增建宿舍解住宿之急

為應對非本地學生及教職員增加所帶來的住宿需求，蔡若蓮表示政府正多管齊下增加宿位供應。除了早前撥款一百億成立的宿舍基金，預計到2027至28年能陸續提供約14,300個宿位。當局亦推出了「城中學舍」計劃，容許大學與企業夥伴合作，或將整幢商廈及酒店改裝為學生宿舍。她表示，目前已收到二十多宗符合資格的申請，若全部落實，預計可帶來五、六千個新宿位，相信能加快宿舍的供應速度。

撥款20億推「AI+」教育 促學校結合學科發展

在中小學教育方面，政府將從優質教育基金撥款20億，向每間中小學提供最多50萬港元，以推動「AI+教育」。蔡若蓮特別強調，「AI+」並非指一般地使用人工智能，而是要求學校將AI技術與不同學科結合發展。申請撥款的計劃必須寫入學校的三年發展規劃中，旨在鼓勵學校進行長遠統籌，而非將款項外判予坊間公司購買服務。教育局將為此舉辦大量教師培訓，協助各科老師善用AI輔助教學，確保資源能有效提升教學質素。

AI或令學生過度依賴 提升學生「免疫力」勝於禁用

針對外界對AI的潛在憂慮，例如學生過度依賴、缺乏獨立思考及個人私隱等問題，蔡若蓮認為，學習運用人工智能在AI時代無可避免，關鍵在於如何裝備學生。她指出，AI本身沒有道德判斷能力，因此培養學生的資訊素養、媒體素養和明辨是非的能力至關重要。她強調，與其禁用，不如教導學生如何以合乎道德規範和正面價值觀的方式善用AI。她認為，提升學生的「免疫能力」，比單純禁止更能應對未來的挑戰。

