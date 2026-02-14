農曆新年｜跨部門邊境派「錦囊」 提醒市民勿非法進口受規管食物
更新時間：00:23 2026-02-14 HKT
農曆新年將至，香港海關聯同食環署食物安全中心於周五（13日）加強在各邊境口岸的宣傳，並向市民派發《旅客過關小錦囊》和有關進口野味、肉類、家禽及蛋類入境的管制傳單，提醒市民切勿非法攜帶受規管食物到港。
以往農曆新年期間，經常有市民被發現攜帶生肉等返港，海關及食安中心呼籲市民，由內地或海外返港時，切勿貪圖一時方便，非法攜帶受規管食物，以免負上刑責和影響健康，任何未徹底煮熟的肉類及蛋類或以任何形式包裝（包括真空、錫紙等）的生肉，皆受相關法例規管。
市民非法攜帶受規管食物進入香港，除了會被檢控外，亦需留意這些食物在旅途中可能因不適當貯存（例如不當溫度或不潔包裝）而令致病細菌滋生，增加食物安全及個人健康的風險。
此外，根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），凡任何人攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有原產地發證實體簽發的衞生證明書及／或沒有食環署的事先書面批准，均屬違法。違例者一經定罪，可被罰款港幣五萬元及監禁六個月。
市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。
