生蠔食物中毒︱食安中心指示暫停進口及出售西班牙Mariscos Escacha, S.L.出產生蠔

社會
更新時間：23:10 2026-02-13 HKT
發佈時間：23:10 2026-02-13 HKT

食環署食安中心跟進調查本地多宗與生蠔有關的食物中毒個案後，今日（2月13日）指示業界，即時暫停進口及出售一款由西班牙「Mariscos Escacha, S.L.」出產的生蠔，以保障市民安全。

涉事生蠔與多宗食物中毒有關

食安中心發言人表示，中心在跟進調查近期多宗食物中毒個案時，發現涉事者曾進食來自西班牙生產商「Mariscos Escacha, S.L.」（生產廠房：12.04628/PO）的生蠔。為審慎起見，食安中心已即時指示本港進口商及零售商，暫停進口及出售該廠房出產的所有生蠔。中心亦呼籲，如業界持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

食安中心稱，已就有關事宜通知西班牙當局，亦會通知本地業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。

