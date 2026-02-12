港珠澳大橋珠海口岸臨時施工便橋存安全隱患 2.15零時起正式停用

港珠澳大橋珠海口岸今日（12日）公布，因定期檢測發現安全隱患，由2月15日零時起，港珠澳大橋珠海口岸臨時施工便橋正式停用，禁止車輛及行人通行。

港珠澳大橋珠海口岸臨時施工便橋。港珠澳大橋珠海口岸圖片

珠海市城市管理及綜合執法局、珠海市公安局交通管理支隊、珠海市交通運輸局聯合發布通告，由於2025年度橋樑定期檢測判定港珠澳大橋珠海口岸臨時施工便橋存在安全隱患，根據《中華人民共和國安全生產法》第三條及《中華人民共和國道路交通安全法》第三十九條等法律法規規定，為確保民眾出行安全，決定自2026年2月15日零時起正式停用該便橋，禁止車輛及行人通行。