涉於將軍澳屋苑遊蕩致他人擔心 五旬社工獲准保釋至3.31再訊

58歲男社工涉於去年9月，在將軍澳一私人屋苑的公用地方遊蕩，繼而導致女子擔心。該社工被控一項遊蕩導致他人擔心罪，今於觀塘裁判法院首次提堂，裁判官應申請押後案件至3月31日再訊，待辯方索取文件並提供法律意見。期間該社工獲准以5000元保釋候訊。

被告劉恩華，報稱社工，被控於2025年9月27日，在香港新界將軍澳康城路Malibu某座，在上述建築物的共用部分遊蕩，而其單獨在該處出現，導致女子X合理地擔心本身的安全或利益。

案件編號：KTCC276/2026

法庭記者：雷璟怡