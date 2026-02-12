Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

認以「搭棚」方式抬高股票價格獲利11.7萬 青年判社服令220小時 另罰款及支付調查費31.6萬

社會
更新時間：17:05 2026-02-12 HKT
發佈時間：17:05 2026-02-12 HKT

35歲青年於2022年至2023年間透過「搭棚」方式，多次反覆發出及取消股票交易指示，以逐步提高價格。他另使用多個證券帳戶進行清洗交易，作為所涉股份的買方及賣方，使投資者誤信相關股份有真正需求，繼而出售股份，獲利約11.8萬元。青年早前承認7項虛假交易傳票罪，今於東區裁判法院被判220小時社會服務令，另須支付調查費約19.9萬元，及罰款約11.7萬元。

判社服令讓被告有一次改過機會

暫委裁判官朱仲強判刑時指案情嚴重，法庭曾考慮判以即時監禁，惟念及被告的背景並非太差，朱官認為可給予被告一次改過機會，判處社會服務令，勸被告好好珍惜，終就每張傳票判處220小時社服令，全部同期執行；另判被告支付調查費用19.9萬元，以及罰款11.7萬元。

被告吳家熹，承認7項虛假交易傳票罪，指他於2022年9月20日至2023年10月24日期間，就6家香港上市公司的股份進行虛假交易。

辯方補充求情指，社會服務令報告正面，被告從2021年始自學投資，犯案時沒有充足經驗，現在深感悔意。被告認同欺騙了其他投資者，影響市場的公平性，今後將會奉公守法。

案件編號：ESS34692-34700/2025
法庭記者：雷璟怡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
9小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT