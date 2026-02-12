認以「搭棚」方式抬高股票價格獲利11.7萬 青年判社服令220小時 另罰款及支付調查費31.6萬

35歲青年於2022年至2023年間透過「搭棚」方式，多次反覆發出及取消股票交易指示，以逐步提高價格。他另使用多個證券帳戶進行清洗交易，作為所涉股份的買方及賣方，使投資者誤信相關股份有真正需求，繼而出售股份，獲利約11.8萬元。青年早前承認7項虛假交易傳票罪，今於東區裁判法院被判220小時社會服務令，另須支付調查費約19.9萬元，及罰款約11.7萬元。

判社服令讓被告有一次改過機會

暫委裁判官朱仲強判刑時指案情嚴重，法庭曾考慮判以即時監禁，惟念及被告的背景並非太差，朱官認為可給予被告一次改過機會，判處社會服務令，勸被告好好珍惜，終就每張傳票判處220小時社服令，全部同期執行；另判被告支付調查費用19.9萬元，以及罰款11.7萬元。

被告吳家熹，承認7項虛假交易傳票罪，指他於2022年9月20日至2023年10月24日期間，就6家香港上市公司的股份進行虛假交易。

辯方補充求情指，社會服務令報告正面，被告從2021年始自學投資，犯案時沒有充足經驗，現在深感悔意。被告認同欺騙了其他投資者，影響市場的公平性，今後將會奉公守法。

案件編號：ESS34692-34700/2025

法庭記者：雷璟怡