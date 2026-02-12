公屋綜合輪候時間維持在5.1年 連續兩年編配多於新登記 30歲以下非長者一人申請大減

【公屋/綜合輪候時間/房委會】房委會今日（12日）公布最新一季的公屋綜合輪候時間，截至2025年12月底，過去12個月獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」維持在5.1年，繼續保持自2018年第一季以來的最低紀錄。

何永賢：消化了不少長期積壓個案

房屋局局長何永賢表示，今次年終總結有令人鼓舞的新數據，即2025年全年獲編配入住傳統公屋的一般申請數目維持逾2萬宗，比同年新登記的14500宗一般申請多近6300宗，消化了不少長期積壓的個案，這已是連續2年編配多於新登記，是房委會有記錄以來的首次。

輪候公屋人數下降 30歲以下一人申請大跌六成

除了輪候時間，輪候公屋的一般申請者數目亦進一步下降。在2025年12月底，約有106,300宗一般公屋申請，以及約81,500宗配額及計分制下的非長者一人申請。與最高位的156,400宗（截至2020年9月底）及143,700宗（截至2015年12月底）比較，一般公屋申請及非長者一人申請的數目分別大幅下降超過30%及超過40%；當中，30歲以下的非長者一人申請的跌幅更為明顯，在過去十年間由約74,500宗下跌60%至2025年12月底約29,500宗，清楚顯示公屋輪候隊伍正在消化中。

去年第四季8800宗一般申請「上樓」

2025年第四季，約8,800宗一般申請獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」，包括約3,600個新落成的傳統公屋單位、約3,800個回收的傳統公屋單位，以及約1,400個「簡約公屋」單位。入住傳統公屋單位的一般申請者中，約七成（69%）入住市區或擴展市區單位，入住新界單位（包括新落成的上水彩石邨及傳統公屋回收單位）的申請者亦較上一季多。由於市區或擴展市區單位都是非常受申請者歡迎的區份，輪候時間比新界長約兩年，因而當他們的輪候時間被計算在內時，公屋綜合輪候時間反而未有下降。

2025年第四季入住傳統公屋的一般申請共有約7,400宗，較上一季的約5,600宗，增加超過三成。當中長者一人申請佔約540宗。在同一季度，入住傳統公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為490宗。截至2025年12月底，過去12個月入住傳統公屋的一般申請者的平均輪候時間較上一季輕微上升0.1年至5.6年。當中，長者一人申請者的平均輪候時間較上一季上升0.2年至3.9年。

簡約公屋︱截至去年底收約2.77萬份申請

簡約公屋方面，13個簡約公屋項目按序以原訂時間表推進，當中約9,500個單位已在2025年如期落成，而在2026年及2027年初則分別會有約20,300個及200個單位相繼落成。截至2025年12月底，房屋局合共收到約27,700份簡約公屋申請。

簡約公屋至今有4個項目全面入伙，分別是元朗攸壆路、牛頭角彩興路、上水彩園路及觀塘順安道項目，提供超過4,600個單位。另外，啟德世運道（第一期）項目及屯門青福里亦已於2025年12月開始入伙。

另一方面，入住簡約公屋的一般申請者的輪候時間則明顯較短，整體的「公屋綜合輪候時間」在2025年12月底得以維持在5.1年的水平。自首個「簡約公屋」項目於2025年第一季開始編配入住以來，獲安排入住簡約公屋的一般申請者的輪候時間平均僅為3.2年。與租住分間單位相比，入住簡約公屋的居民亦可以平均每年省下逾50,000元的租金。